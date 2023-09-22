Войска киевского режима за последние сутки потеряли порядка 500 военнослужащих убитыми и ранеными. За это время только на Донецком направлении Вооруженные силы России отразили четыре атаки ВСУ, которые лишились до 200 военных. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

На Краснолиманском направлении штурмовики ВСУ безуспешно атаковали Григоровку и Серебрянское лесничество, потеряв до 60-ти военнослужащих, трех ББМ, двух пикапов, а также двух гаубиц Д-30.

На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Работино и Вербовое, уничтожив до 20-ти военнослужащих ВСУ, две ББМ и два автомобиля. Поражены также артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ также ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Елизаветовки, Старомайорского, Новодонецкого и Приютного, уничтожив до 110-ти украинских военнослужащих, две ББМ и три пикапа. Кроме того, в районе Зеленого Гая был поражен склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении в районах Артемовки, Синьковки, Берестовое и Ивановки потери противника составили до 20-ти военнослужащих ВСУ, два танка «Leopard» производства ФРГ и три автомобиля. Поражены также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, а также противотанковая пушка «Рапира». Кроме того, в районе Липцов уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении за сутки потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-30. В районе Новопетровки поражены три украинских радиолокационные станции.

Средствами противовоздушной обороны ВС РФ перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Луганской и Донецкой народными республиками, а также Херсонской областью.

Москва, Мария Соколова

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