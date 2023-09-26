«Это что такое вообще?» В Госдуме раскритиковали проект федерального бюджета-2024

Правительство РФ планирует сократить расходы на экономику и социальную сферу в следующем году и предлагает опять увеличивать резервы, которые уже были один раз украдены у страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, комментируя одобренный кабинетом министров проект бюджета на следующие три года. По его словам, статья «Национальная экономика» урезана до самого низкого уровня с 2007 года.

«В прошлом году, когда был внесен проект бюджета, наша фракция традиционно подготовила альтернативный бюджет, и тогда на этот год наш бюджет был на 9 трлн (рублей) богаче по доходам и на 7 трлн богаче по расходам. Правительство, комментируя наш альтернативный бюджет, очень коротко сказало – это невозможно. В этом году мы видим те же самые (предложенные нами) цифры – 35 трлн доходы и на 7 трлн увеличены расходы. То есть за год, оказывается, стало возможно это (применение альтернативного бюджета), между прочим, в условиях санкций, когда есть предельные ограничения по цене нефти и многие другие вещи», – отметил Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

При этом политик обратил внимание, что «правильный государственный подход» при исполнении нынешнего бюджета испарился. «Когда беру раздел «Национальная экономика» и вижу самое большое снижение, внимание, с 2007 года… Ну, собственно, чего нам развиваться, какая экономика?!.. Это что такое вообще? Если взять социальные расходы, то вроде бы 21,1% от бюджета тратится, но, тем не менее, это опять же самая низкая доля с 2011 года. Что собирается делать наше правительство? А оно собирается, как всегда привыкло, деньги складывать в кубышку», – подчеркнул он.

«Одну кубышку – простите, назову вещи своими именами – сперли, никто за это не ответил, вот теперь давайте мы будем опять все эти деньги собирать в кубышку. Ребята, а не хотите все-таки на национальную экономику, социальные расходы?» – обратился Миронов к правительству и заключил, что предложенный проект бюджета «фракция ни в коем случае принимать не будет».

На прошлой неделе правительство сообщило о завершении подготовки проекта нового трехлетнего бюджета, который «предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами и реализацию приоритетных направлений». Ожидается, что доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, расходы – 36,6 трлн.

Москва, Мария Соколова

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