«Абсолютно ложная политика, которая приведет к поражению»: Зюганов вновь обрушился с критикой на Центробанк и Минфин

Действия финансово-экономических властей РФ могут провоцировать беспорядки внутри страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вновь пригласив руководство «Единой России» обсудить сложившиеся проблемы за «круглым столом». По его оценке, политика Минфина и Центробанка ведет к поражению в противостоянии с Западом и невозможности создать свой технологический суверенитет.

«Можно победить при одном условии – если максимально сплотим, отмобилизуем все ресурсы и направим на эту победу и добьемся ее в кратчайшие сроки. Сам факт того, что прошедшая выборная кампания на эти вопросы не ответила, нас крайне беспокоит. Поэтому мы еще раз предлагаем «Единой России» сесть за стол и организовать полноценный диалог, обсудить все насущные проблемы», – сказал Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Политик полагает, что главным вопросом в обсуждении должен стать проект бюджета на будущий год, который нужно сделать бюджетом развития. «На этой неделе бюджет будет внесен правительством [премьер-министра Михаила] Мишустина. По-прежнему те, кто возглавляет финансово-экономический блок, твердят о том, что денег нет, надо урезать, цены повышать. На мой взгляд, это абсолютно ложная политика, которая приведет к поражению. Почему я так считаю? Потому что не хотят мобилизовать ресурсы на развитие, прежде всего, страны и базовых отраслей. Без этого невозможно побеждать. Тот бюджет, который сегодня есть, не в состоянии даже обеспечить детей войны и поддержать детей многодетных семей. Этот бюджет не отвечает современным вызовам ни в области образования и науки», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Нам принципиально важно и отрегулировать цены. Считаю, это полное безобразие – в течении месяца не могут отрегулировать цены на солярку в условиях уборки урожая и закладки нового. А недавно читаю… оказывается те, кто выращивает свинину, готовы вздувать цены на свинину на 30-35%. Растет цена на хлебобулочные изделия. Считаю, что мы обязаны срочно исправить ситуацию, она провоцирует внутри страны беспорядки. Уверены, что это вполне решаемые задачи», – отметил политик.

При этом Зюганов обратил внимание, что ровно 30 лет назад началось разрушение страны, когда «камарилья» первого президента РФ Бориса Ельцина «вместе с ЦРУ-шниками» расстреляли из танков парламент страны. «Депутаты, поняв, что политика разрушительна настолько, что мы теряем страну, восстали против того курса, который проводили правительство Ельцина, Гайдара и Чубайса… Расстреляв, они провели ту политику, которая уничтожила 80 тысяч предприятий. После 1991 года только русские сократились на 22 млн – больше, чем потеряли в годы Великой отечественной войны. Сегодня последствия того ужаса, той жуткой, предательской, воровской, разрушительной политики мы ощущаем все, в каждом доме и каждой семье, глядя, как нацисты и бандеровцы насилуют «ридну» Украину, как американцы снова поджигают Кавказ, как Байден, несмотря на то, что спотыкается, собирает руководителей Средней Азии и выступает с русофобскими совещаниями, а Зеленского в Канадском парламенте приветствует нацист и бандеровец, который расправлялся над русскими, украинцами, евреями и поляками», – заявил он.

«Все это очень тревожные звонки. Они говорят о том, что нужны реальные выборы, нужен новый курс. И признание о том, что капитализм зашел в тупик, – этого крайне мало. Предстоящие президентские выборы могут ответить на эти вопросы, а тот бюджет, который внесут должен быть бюджетом развития», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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