В России засекретят данные об аренде жилья военных контрактников

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который уточняет порядок и условия аренды жилых помещений для военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, в настоящее время, чтобы обеспечить военнослужащих и членов их семей арендными жилыми помещениями, необходимо провести конкурс. При этом может быть раскрыта информация о местах дислокации и нахождения воинских частей, организаций и подразделений, о количестве военнослужащих, проходящих военную службу в той или иной местности, а также о роде действий или другие сведения, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну.

«Чтобы этого не допустить, предлагается дополнить перечень условий, согласно которым федеральные органы власти смогут арендовать жилье без проведения конкурсных процедур и осуществления закупки у единственного поставщика», – уточняется в сообщении.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить защиту информации о местах дислокации воинских формирований и усовершенствует порядок и условия аренды жилых помещений для обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. По его словам, документ коснется не только тех, кто участвует в специальной военной операции, но и других военнослужащих.

Москва, Светлана Антонова

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