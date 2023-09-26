«Крайнее негодование и возмущение»: Госдума сделала официальное заявление о нацисте в канадском парламенте

Депутаты Государственной Думы РФ выразили крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции, совершенным в минувшую пятницу во время заседания Палаты общин Парламента Канады. Нижняя палата российского парламента приняла официальное заявление.

РИА «Новый День» приводит текст заявления Госдумы полностью:

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции, совершенным во время заседания Палаты общин Парламента Канады 22 сентября 2023 года. Канадские законодатели сочли возможным приветствовать аплодисментами в стенах канадского парламента нацистского ветерана – 98-летнего эсэсовца Я. Хунку, служившего кровавому Третьему рейху в годы Второй мировой войны в дивизии «Ваффен-СС» «Галиция». Эта вакханалия была приурочена к приему канадскими властями идейного наследника коллаборациониста Я. Хунки – лидера нынешнего украинского режима В. Зеленского, совершающего очередное мировое турне в целях сбора средств на кровавую бойню, в которую он втянул украинский народ. Участниками этого ритуального чествования были также члены правительства Канады во главе с премьер-министром Д.Трюдо, западные дипломаты, аккредитованные в Оттаве, и активисты украинской диаспоры в Канаде.

Об истинных симпатиях канадских властей, направляемых из Вашингтона и Брюсселя, свидетельствует тот факт, что профашистская церемония без всякого стеснения транслировалась в канадских средствах массовой информации, и только волна критики и протестов по всему миру вынудила организаторов этой акции попытаться сохранить лицо. Нелепые оправдания спикера нижней палаты парламента и премьер-министра Канады со ссылкой на недостаток информации в отношении Я. Хунки не выдерживают никакой критики.

Депутаты Государственной Думы рассматривают произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре. Становится совершенно очевидным, почему в течение длительного времени Канада и целый ряд других западных стран, а также примкнувшая к ним Украина не поддерживают антифашистские резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые запрещают героизацию нацизма и за которые голосуют подавляющее большинство стран мира.

В России чтут своих настоящих героев – бойцов Красной армии и военнослужащих стран антигитлеровской коалиции, включая тех канадских героев, кто не жалея своей жизни боролся с фашизмом. В годы Второй мировой войны пали смертью храбрых более 45 тыс. канадских граждан, чьи могилы своими позорными действиями оскорбили парламент и правительство Канады. Они грубо нарушили международное право, пытаясь обелить военных преступников, садистов и убийц, в частности украинских военнослужащих войск СС, виновных в гибели десятков тысяч мирных жителей Советского Союза, Польши, Словакии и других стран. Нюрнбергский трибунал однозначно осудил их преступления, которые не имеют срока давности. Подобные действия, направленные на героизацию нацизма в законодательных органах власти, также заслуживают рассмотрения в судебном порядке.

Никому не позволено предать забвению священную память о десятках миллионов жертв Второй мировой войны, погибших от рук нацистов и их пособников, таких как Я. Хунка.

Депутаты Государственной Думы заявляют о том, что готовы к конструктивному взаимодействию со всеми коллегами-парламентариями, кто разделяет наши антифашистские взгляды и убеждения, кто готов вместе с нами со всей решимостью противостоять подобным попыткам героизации укронацистов и других нацистов всех мастей и их приспешников, бороться с насаждением вражды между народами, расизма, неофашизма, русофобии и других античеловеческих фобий, а также выступать за распространение исторической правды и памяти о героях Второй мировой войны, ценой своей жизни отвоевавших наше право жить, любить, работать, растить детей и быть счастливыми».

Москва, Светлана Антонова

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