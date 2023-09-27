российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 сентября 2023, 16:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума поддержала законопроект о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила законопроект о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников специальной военной операции.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «наши солдаты и офицеры, возвращаясь с фронта, должны быть уверены, что смогут найти достойную работу, обеспечить свою семью, быть востребованными».

«В соответствии с принятым сегодня в первом чтении законопроектом, малому и среднему бизнесу, который берет на работу участников СВО, ветеранов боевых действий, будет присвоен статус социального предприятия. Благодаря этому они смогут получать различные государственные льготы. Это решение, с одной стороны, сделает более выгодным для работодателя трудоустройство участника специальной военной операции, с другой – окажет поддержку предпринимателям, создаст дополнительные условия для развития бизнеса», – отметил Володин.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

В России планируют усилить борьбу с финансовыми пирамидами / «Чистая профанация»: в Госдуме назвали планы минэкономразвития и действия ЦБ РФ угрозой территориальной целостности РФ / «При таких друзьях нам врагов не надо»: в Госдуме обвинили Набиуллину в реализации антироссийских планов Запада / «Крайнее негодование и возмущение»: Госдума сделала официальное заявление о нацисте в канадском парламенте / В России засекретят данные об аренде жилья военных контрактников / «Абсолютно ложная политика, которая приведет к поражению»: Зюганов вновь обрушился с критикой на Центробанк и Минфин / Госдума вызвала Набиуллину на разговор / «Это что такое вообще?» В Госдуме раскритиковали проект федерального бюджета-2024

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума,