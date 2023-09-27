Госдума поддержала законопроект о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила законопроект о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников специальной военной операции.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «наши солдаты и офицеры, возвращаясь с фронта, должны быть уверены, что смогут найти достойную работу, обеспечить свою семью, быть востребованными».

«В соответствии с принятым сегодня в первом чтении законопроектом, малому и среднему бизнесу, который берет на работу участников СВО, ветеранов боевых действий, будет присвоен статус социального предприятия. Благодаря этому они смогут получать различные государственные льготы. Это решение, с одной стороны, сделает более выгодным для работодателя трудоустройство участника специальной военной операции, с другой – окажет поддержку предпринимателям, создаст дополнительные условия для развития бизнеса», – отметил Володин.

Москва, Светлана Антонова

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