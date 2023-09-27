В России введут штрафы за навязывание допуслуг потребителям

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые уточняют ответственность за нарушение прав потребителей.

В частности, планируется ввести штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. Максимальное наказание для юрлиц составит до 40 тысяч рублей.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов». «Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы», – уточнил он.

Законопроектом также вводится штраф для должностных лиц за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном порядке таких требований. «Данная мера направлена на защиту граждан от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей. Штраф составит до 300 тысяч рублей», – подчеркнул Володин.

Москва, Анастасия Смирнова

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