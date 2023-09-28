Экс-главе Нагорного Карабаха Рубену Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма

Бывшему «госминистру» непризнанного Нагорного Карабаха, миллиардеру Рубену Варданяну, который накануне был задержан при попытке въехать в Армению, предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.

По версии обвинения, Варданян, будучи иностранным гражданином, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана и прибыл в Карабах, где принимал участие в создании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана. Бизнесмен также участвовал в снабжении оружием и боевой техникой незаконных вооруженных формирований, которые совершали атаки на учреждения, организации и отдельных лиц, что приводило к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Как отмечается, решением суда Варданян арестован. По уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, в начале сентября прошлого года Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах с армянским паспортом. 22 декабря того же года президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из гражданства России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В ноябре 2022 года Варданян получил пост государственного министра (главы правительства) непризнанной НКР, но 23 февраля 2023 года был снят с этой должности. До последнего времени Варданян оставался в Карабахе.

Непризнанная республика Нагорный Карабах (Арцах) прекратит существовать 1 января 2024 года.

Баку, Светлана Антонова

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