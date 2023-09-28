В Кремле назвали «чрезвычайно враждебным» решение Армении о признании международного уголовного суда

Решение Армении присоединиться к Римскому статуту и признать международный уголовный суд, выписавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, является «чрезвычайно враждебным» для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – цитирует его слова ТАСС.

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», – сказал представитель Кремля.

Комментируя предложенное Ереваном двустороннее соглашение о Римском статуте, Песков отметил, что не в курсе его деталей, и подчеркнул, «если Армения берет на себя международные обязательства, здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим».

«Мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками», – пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что профильная комиссия парламента Армении единогласно одобрила проект решения о ратификации Римского статута – международного договора, учредившего МУС. Теперь этот документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента.

Вместе с тем представитель аппарата премьер-министра Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявил, что проект соглашения с Россией о Римском статуте был подготовлен еще в апреле, чтобы «развеять опасения» Москвы. Что касается возможности ареста президента РФ в случае визита в Армению, то, по словам Киракосяна, об этом речи идти не может, разговоры об этом «неразумны». «Во-первых, действующие руководители стран наделены иммунитетом. А во-вторых, решения, которое основываются на статье 98 Устава Римского статута, были предложены нашим российским коллегам», – пояснил он (цитаты по радио «Sputnik Армения»).

Ереван – Москва, Светлана Антонова

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