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Четверг, 28 сентября 2023, 17:53 мск

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Пропаганда и оправдание идеологии экстремизма: Госдума поддержала новые поправки в Уголовный кодекс

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Изменения вносятся в статью 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Документ дополняет ст. 280 УК РФ ответственностью за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. Наказание за подобные преступления будет аналогично санкциям за призывы к экстремизму – от штрафа в размере до 300 тысяч рублей и до четырех лет лишения свободы. При этом в случае, если преступление было совершено с использованием Интернета, срок лишения свободы может достигать пяти лет.

Как пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность. По его словам, законопроект – «реакция в том числе на пропаганду так называемого массшутинга: массовых убийств в учебных заведениях и детских садах». «Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их модными в молодежной среде через Интернет и соцсети – крайне опасная тенденция», – подчеркнул он.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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