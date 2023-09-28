«Бомба замедленного действия»: часть депутатов Госдумы категорически отказалась голосовать за новый порядок экологической экспертизы

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о сокращении сроков проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) с двух месяцев до 42 дней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд представителей думской оппозиции категорически поддержали предложенный правительством документ, назвав его бомбой замедленного действия, которую после нельзя будет остановить.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что его фракция будет голосовать против этого законопроекта. «Несмотря на то, что там действительно есть положительные моменты, где мы предлагаем запараллелить некоторые процедуры, которые сокращают итоговый срок проведения экспертизы, сроки реализации инвестиционных проектов, тем не менее, тут закладывается такая бомба замедленного действия, что мы ее потом не остановим», – заявил он.

«Даже если правительство подготовит проекты актов ко второму чтению, то в полномочиях правительства потом эти акты поменять, не обязательно приходить в Госдуму в следующий раз. Они сейчас могут любые акты сделать, а потом их поменять… То есть каждый шаг новый какой-то – поменял в машине агрегат, проходи экологическую экспертизу. Что это такое? Предполагаю, что не будет такой глупости, но исключать этого нельзя», – отметил Гартунг.

Депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев со своей стороны подчеркнул, что «в такой редакции законопроект категорически нельзя принимать». «Граждане, объединения безосновательно лишаются фундаментального права проведения общественной экологической экспертизы, гарантированной всей системой российского законодательства – это и Конституция, Гражданский, Водный, Лесной кодексы, ФЗ об основах общественного контроля, о некоммерческих общественных организациях, об охране окружающей среды, об экологической экспертизе и другие», – пояснил он.

Парламентарий также полагает, что документ содержит много противоречий, к тому же принятие поправок «приведет к прекращению существования общественной экологической экспертизы». «Кроме того, проведение общественных обсуждений объекта ГЭЭ и материалов ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) с гражданами должно проводиться исключительно в очном формате. Если инициативы законопроекта распространить, например, на текущие нерешенные проблемы озера Байкал, которые не обсуждались с населением, учеными и общественными организациями, то мы не только усугубим ситуацию, но и создадим условия для необратимых процессов, которые могут лишить наших потомков такого достояния», – заключил Мархаев.

После продолжительного обсуждения законопроект был принят в первом чтении.

В частности, документ направлен на оптимизацию процедуры ГЭЭ за счет снижения сроков ее проведения с двух месяцев до 42 дней. Уточняется, что будет исключено проведение повторной ГЭЭ в случае внесения изменений в уже получившую положительное заключение проектную документацию, если вносимые изменения не повлекут возникновения или увеличения уровня негативного воздействия на окружающую среду. Планируется, что в процессе проведения ГЭЭ появится возможность вносить изменения в документацию для устранения замечаний экспертов. То есть экспертизу и общественные обсуждения в отношении объекта ГЭЭ можно будет проводить параллельно.

Поправки также разрешают гражданам использовать портал «Госуслуги» при проведении общественных обсуждений объекта ГЭЭ, а их результаты должны быть представлены заказчиком не позднее чем за 20 рабочих дней до окончания ГЭЭ.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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