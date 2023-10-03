Некорректно и стратегически неверно: в Москве отреагировали на решение Армении признать МУС

Ратификация Арменией Римского статута международного уголовного суда (МУС) является некорректным шагом в двусторонних отношениях с Россией, в связи с чем, Москва уже направила Еревану ряд вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвал такое решение непродуманным и стратегически неверным.

В частности, Песков обратил внимание, что россиян «многое объединяет с братским армянским народом». «У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля пояснил, что присоединение Армении к Римскому статуту потребует поиска решения для России. «Наши контакты постоянно идут на разных уровнях и нам предстоят серьезные разговоры по этой теме. Нужно искать какое-то дипломатическое решение в этой связи», – пояснил он, напомнив, что Россия считает «абсолютно незаконным, ничтожным» ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это – некорректное решение», – подчеркнул Песков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны полагает, что ратификация Римского статута противоречит развитию отношений между Россией и Армении. «Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам. Объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить: «Зачем?» – отметил Володин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест главы государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. В Москве отвергли подобные обвинения, назвав возмутительной даже «саму постановку вопроса», и подчеркнув, что Россия не признает юрисдикцию МУС, и его решения являются для нее «ничтожными».

Сегодня парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута МУС.

Москва, Мария Соколова

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