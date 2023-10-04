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Среда, 4 октября 2023, 17:07 мск

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Пашинян заявил, что готов к соглашению о мире с Азербайджаном

Пашинян Фото из архива пресс-службы Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планировал 5 октября подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о мире. Об этом глава армянского правительства сказал, комментируя отказ Алиева от переговоров в Гранаде.

«До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине. Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения», – сказал Пашинян, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана отказался от пятисторонней встречи в Гранаде в связи с проармянским настроем остальных участников. Переговоры с участием Азербайджана, Армении, ЕС, Франции, ФРГ были запланированы на 5 октября.

Ереван, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Армения

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