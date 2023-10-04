Девальвация рубля с дальнейшим ростом цен получит неизбежное продолжение – эксперт

Правительство РФ с помощью девальвации рубля решает отдельные проблемы, но это не предполагает развития экономики, которое нужно было начать еще лет десять назад, считает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Сергей Голенищев. По его оценке, тезис об отсутствии влияния на россиян курса доллара и девальвации рубля является лукавством. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Говорить о том, что для простого россиянина это (девальвация) пройдет незаметно, – это, по меньшей мере, лукавство. Мы все видим цены на автомобили, бытовую технику. Да, это пройдет для нас незаметно, если не считать того, что мы себе не можем чего-то позволить», – констатировал Голенищев.

Как считает эксперт, в нынешних условиях действия кабинета министров правительства являются лишь ситуативными, что не предлагает реального развития экономики. «Нужно менять экономическую модель и развивать страну… Это нужно было делать, условно, с 2005 по 2015 год. Безусловно, никогда не поздно, перефразируя классика – нужно было вчера, давайте хотя бы сегодня. Но это должно идти с головы, должна быть соответствующая программа. А все, что мы слышим с больших трибун, – это (слова)…» – подчеркнул он.

«На самом деле, курс в 100 рублей за доллар или 150 – экономика просто приспосабливается. Приспосабливается через курс – это та вариативная часть, которая позволяет для бюджета, спроса-предложения, для чего угодно, просто регулирует. Это такая мембрана, которая помогает нам отсутствие каких-то доходов, экспортной выручки, слишком большой спрос и так далее регулировать с помощью валютного курса. от этого никуда не уйдешь… Какой-то трагедии в этом нет, кроме как естественно большая инфляция и перетекание всего на плечи мелкого и среднего бизнеса и граждан», – констатировал эксперт.

Голенищев полагает, что рост цен продолжится в условиях отсутствия реального импортозамещения. «Не знаю ни одного конкретного бизнеса в нашей стране, где в цепочке производства отсутствует иностранная составляющая… Рассчитывать на то, что мы тут быстренько все импортозаместим – мы это делаем уже лет 10, а воз и ныне там», – пояснил он.

«Везде есть иностранная составляющая и цены по мере девальвации рубля, которая, думаю, в текущих условиях неизбежно будет и дальше идти в среднесроке. То есть, цены будут конечно же расти. Это все будет перекладываться на наши с вами, наверно, не совсем хрупкие плечи», – отметил Голенищев.

Москва, Мария Соколова

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