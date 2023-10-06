«Зеркальный ответ»: в Госдуме обсудят выход из соглашения о запрете на испытания ядерного оружия

Госдума готова отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете на испытания ядерного оружия. Как заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы.

«Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», наш президент Владимир Владимирович Путин поднял важный вопрос, который касается безопасности России и её граждан. Речь идёт об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – подчеркнул Володин в своем телеграм-канале.

В то жен время, как отметил спикер Госдумы, глава государства рассказал, что в России проведено успешное испытание «Буревестника» – крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и закончена работа над «Сарматом» – сверхтяжёлой ракетой. «Это очень важно для обеспечения безопасности нашей страны», – констатировал он.

«На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», – пояснил Володин.

Ближайшее заседание Совета Госдумы запланировано на полдень 10 октября.

Москва, Светлана Антонова

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