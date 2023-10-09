Точка в конфликте Армении и Азербайджана ещё не поставлена – МИД России

Точка в карабахском конфликте Армении и Азербайджана ещё не поставлена. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК. По его словам, пока сохраняются разногласия по многим спорным вопросам в условиях отсутствия мирного договора.

«Точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. И здесь сохраняет актуальность комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Речь идет о достижении договоренностей по таким важнейшим компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, о делимитации границы с ее последующей демаркацией, о подписании мирного договора и о налаживании контактов между общественными деятелями, экспертными сообществами, парламентариями Азербайджана и Армении. Все это в комплексе должно вывести на взаимоприемлемые условия нормализации, которые будут зафиксированы в будущем договоре», – сказал дипломат.

Галузин подчеркнул, что «Россия как честный посредник, который имеет отношения партнерства и союзничества с обеими странами, будет стремиться к содействию тому, чтобы были достигнуты устойчивые сбалансированные договоренности между двумя нашими соседями».

Замглавы МИД России также отметил, что пока преждевременно говорить о скором выводе российских миротворцев из региона. «После прекращения боевых действий 20 сентября российский миротворческий контингент сыграл важнейшую роль в оказании гуманитарного содействия жителям Карабаха, включая снабжение продовольствием, оказание медицинской помощи, эвакуацию более сотни людей, получивших ранения в результате взрыва на АЗС в одном из районов Карабаха. То есть та ситуация, которую мы видим сейчас, когда нет боевых действий, это во многом заслуга России и ее миротворческого контингента», – пояснил он.

«Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима. Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала. Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам», – отметил замглавы МИД России.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»