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Понедельник, 9 октября 2023, 21:08 мск

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Совет Госдумы решил проработать выход России из договора о ядерных испытаниях

Совет Госдумы принял решение поручить комитету нижней палаты парламента по международным делам в течение 10 дней (до 18 октября) проработать совместно с МИД РФ и другими заинтересованными ведомствами вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Как уточняется, решение принято по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее подчеркивал, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам нашего государства и будет зеркальным ответом США, которые не ратифицировали это соглашение.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. В силу этот документ до сих пор не вступил.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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