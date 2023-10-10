Вывоз капитала и «дефицит» валютной выручки: почему слабеет рубль

Ослабление российского рубля связано, в том числе, с выводом капитала из России и сокращением продаж валютной выручки российскими экспортерами. К такому выводу склоняется независимый финансовый эксперт Павел Рябов в своем телеграм-канале Spydell_finance после анализа официальных данных Центробанка РФ.

Аналитик обратил внимание, что очередное ослабление рубля произошло в конце сентября и это при налоговом периоде, когда экспортеры массово продают валютную выручку, что традиционно способствует укреплению нацвалюты. «И вот, что пишет ЦБ: «Основное ослабление валютного курса пришлось на последние несколько дней месяца (с 27 по 29 сентября рубль ослаб на 1.6% относительно доллара США) на фоне роста спроса на валютную ликвидность со стороны отдельных участников». Интересно, а кто такие эти «отдельные участники» в трактовке Центробанка?» – отметил Рябов.

«Второй нюанс. 9.2 млрд долл продажи валютной выручки никак не сдержали падение рубля, хотя этот объем максимальный с марта 2023 (11.6 млрд), но более, чем вдвое ниже, чем в сентябре 2022 (21.1 млрд)», – уточнил аналитик.

«Всего с января по сентябрь 2023 крупнейшие экспортеры продали 75.8 млрд по сравнению с 180.4 млрд за аналогичный период в 2022, а за весь 2022 – 228.9 млрд. В 4 кв 2022 продажи валютной выручки были 48.5 млрд или в среднем по 16.2 млрд в месяц в условиях, когда цены на сырье были плюс минус сопоставимы с текущими. С июля 2023, когда цены на нефть и газ начали расти – среднемесячные продажи валюты были лишь 7.8 млрд, что вдвое ниже, чем следовало бы», – подчеркнул эксперт.

Как отметил Рябов, Центробанк каждый раз заявляет, что экспортеры «выгребают» едва ли не все, что можно продать. «Но что-то здесь не сходится. Неизвестно кто включен в крупнейшие экспортеры, ровно как нет данных по их экспорту. Однако, в 2022 экспортеры продавали 39% от объема всего экспорта, а в 2023 лишь 24%, тогда как с июня только 21%! В 4 кв 2022 продавали почти 35% от экспорта», – пояснил он.

«Структура экспорта не изменилась, а значит экспортеры «зажимают» почти половину от продажи, что и создает дефицит валюты», – констатировал Рябов.

Вместе с тем, как считает аналитик, с рублем есть долгосрочная фундаментальная проблема – диспропорция между чистым притоком и требованиями по обязательствам в валютах недружественных стран. Речь идет, в том числе, о погашении внешних долгов.

«Сокращение внешнего долга за 1.5 года составило свыше 110 млрд долл, а ежегодная потребность в долларах и евро составляет около 50-60 млрд среди того долга, который идет на погашение, но по комплексу причин не может быть рефинансирован. Внешний долг, номинированный в иностранной валюте, оценивается в 238 млрд, и это основной фактор долгосрочного давления на рубль. Пока внешний долг не погасят, либо не снимут санкции, утечки валюты на погашения внешних долгов будут 5-7 лет. В темпах по 40-70 млрд в год», – уточнил Рябов.

Еще один аспект связан с выплатой инвестиционных доходов нерезидентам (процентные доходы от кредитов/депозитов, облигаций, дивиденды, репатриированная прибыль и т.д), номинированных в долларах и евро. «В 2022 году по инвестиционным доходам Россия выплачивала $80.5 млрд, а получила лишь $35.8 млрд, отрицательный баланс почти на $45 млрд. В 1П 2023 Россия выплатила $29 млрд, а получила $17.2 млрд, сформировав дефицит в $11.8 млрд», – отметил аналитик.

В то же время фиксируется рекордный отток капитала, инициированный резидентами – как физлицами, так и бизнесом. «Сам по себе отток является рекордным. За 1.5 года с начала 2022 по 2 кв 2023 чистый отток составил 267 млрд долл (в среднем $44.5 млрд за квартал). В 2022 реакция была почти в 2.5 раза более чувствительная, чем в 2014-2015», – пояснил эксперт.

«Какая вообще ситуация складывается? Даже снижение импорта может не помочь в исправлении дисбалансов, т.к. от снижения импорта профицит в валютах недружественных стран не вырастет, хотя вырастет в валютах нейтральных стран. В связи с санкциями и изменениями в расчетах по торговле, в России в принципе неоткуда взять валюту. Раньше доллары и евро приходили в Россию через экспорт, через кредитование (прочие инвестиции) и через прямые и портфельные инвестиции. Все финансовые каналы фондирования сейчас перекрыты, а баланс торговли сжался в ноль», – отметил он.

«Спрос на валюту в основном формируется вне экономических условий, т.к. погашение внешних долгов никак не связаны с экономическими условиями в России, ровно как и выплаты по инвестиционным доходам (валютные кредиты и облигации)», – добавил Рябов.

Стоит отметить, что похожие выводы эксперт опубликовал еще в июле, однако финансовые власти в лице Банка России, как получается, не предприняли в этом отношении никаких мер, которые бы позволили стабилизировать ситуацию и остановить обвал курса нацвалюты.

Москва, Светлана Антонова

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