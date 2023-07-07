Циничное лукавство Банка России: аналитик оценил причины и последствия обвала курса рубля

Циничное лукавство Банка России с самоустранением от решения проблем с ослаблением рубля может обернуться крахом финансовой стабильности и двухзначной инфляцией. Такое мнение высказал независимый финансовый аналитик Павел Рябов в своем телеграм-канале spydell_finance. По его оценке, регулятор «хитрит», когда называет основной причиной обрушения курса национальной валюты деградацию торгового баланса.

«Если бы курс рубля в текущий момент определялся только торговым балансом при сбалансированном оттоке по финсчету – средний курс был бы в диапазоне 72-77 рублей за доллар… Конечно же не только торговым балансом определяется курс в середине 2023! Это весьма циничное лукавство от ЦБ», – подчеркнул Рябов.

Эксперт обратил внимание, что проблемы «существенно глубже» и связаны, в том числе, с проблемой рефинансирования внешних долгов. «Разрушением механизма рефинансирования внешних долгов из-за санкций и высокой концентрации в валюте недружественных стран (до 97-98%) при околонулевом прогрессе в выстраивании параллельной инфраструктуры по фондированию в валютах нейтральных стран. Это приводит к оттоку капитала в связи с погашением внешних долгов (120 млрд за 1,5 года)», – подчеркнул эксперт.

При этом аналитик отметил рекордное за всю историю бегство капитала физлиц в объеме до 80 млрд за полтора года, и еще столько же от бизнеса и банков. «По предварительным оценкам, около 80% от 80 млрд потока физлиц после СВО является «токсичным выводом», т.е. бегством капитала без планов возврата и реинвестирования доходов (проценты, дивиденды) в РФ, а 20% – диверсификация валютных активов тех, кто остается в России. Масштаб бегства выходит за все разумные границы и имеет уже макрофинансовое значение, оказывая влияние, как на курс, так и финансовую стабильность и общеэкономическую устойчивость», – пояснил он.

Среди структурных проблем эксперт также выделил накопление дебиторской задолженности РФ. «У России появилось много особых клиентов, например, Турция, Белоруссия, страны Северной Африки, которые помимо скидок активно используют отсрочку платежей, что проявляется в накопление дебиторской задолженности у России (товар поставлен, оплата не получена). По предварительным расчетам, речь может идти в совокупности о 30-40 млрд долларов за 1,5 года», – уточнил он.

Эксперт также назвал в числе причин обвала курса рубля торговлю в неконвертируемых валютах, когда «валютная выручка не поступает в российский валютный контур, оставаясь на счетах в иностранных банках и формально учитывается, как активы в «прочих инвестициях».

«Циничное игнорирование структурных проблем на валютном рынке со стороны Центробанка может иметь драматические последствия, если только это не медийная бравада с одновременными внутренними работами по «точечной подстройке». Что в последнее время заявил Центробанк? Это не наша проблема, это торговый баланс, полет нормальный, пристегиваемся и наблюдаем, а делать мы ничего не будем. Вот примерно в этом смысл. В любом случае, нарушение коммуникационного окна/диалога с рынком и экономическими субъектами может стоить очень дорого для ЦБ, подрывая основы финансовой стабильности», – считает Рябов.

Среди долгосрочных рисков эксперт назвал «деформацию доверия к рублю» на фоне глубинной тревоги за его устойчивость и сохранение покупательной способности сбережений. «В условиях тотальной зависимости от импорта, курс рубля имеет сопоставимое по важности значение, как и проблема инфляции, т.к. сама по себе инфляция в России во многом зависит от средневзвешенного курса рубля. Превращая рубль в африканский треш, труху с разлетом на десятки процентов за месяц (рубль самая слабая валюта в мире среди крупных стран, практически по любой точке отсчета за последний год), можно нарваться на существенные макроэкономические и финансовые деформации», – подчеркнул он.

Рябов назвал абсурдным молчание ЦБ в условиях рисков перманентной валютизации и двухзначной инфляции. «Предполагая, что рубль – труха, экономические агенты будут хэджировать валютные риски, перераспределяя сбережения в валютные инструменты (не обязательства в валюты недружественных стран, а это может быть золото или юани), что помешает развитию рублевых финансовых инструментов. Это приведет к перманентному оттоку капитала, еще больше усиливая давление на рубль. Текущий курс уже рисует двузначную инфляцию в конце 2023 чисто технически в соответствии с долей импорта в инвестициях и товарной рознице и это без дополнительных триггеров. А если систему сорвет в инфляционный штопор?» – отметил аналитик.

«В этих условиях отсутствие даже вербальных реакций со стороны ЦБ может восприниматься, как согласие и/или попустительство, что выглядит абсурдным. На «особых клиентов», неконвертируемые валюты и погашение внешнего долга никак не повлиять – такая новая реальность, но ограничение движения капитала, как во 2 кв 2022 было бы логичным, что придержало бы коней», – заключил Рябов.

Москва, Мария Соколова

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