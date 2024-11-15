Курс доллара вплотную приблизился к отметке в 100 рублей

Все ведущие иностранные валюты вновь подорожали по отношению к рублю. Как следует из данных Центробанка, курс американского доллара вплотную приблизился к отметке в 100 рублей.

Банк России повысил курсы валюты на выходные и понедельник. В частности, курс американского доллара ещё на 97,91 копейки – до 99,9971 рубля. Евро подорожал на 1,21 рубля – до 105,7072 рубля. Официальный курс вырос на 13,96 копейки – до 13,7992 рубля.

По оценке аналитиков, существуют серьезные риски, которые могут повлиять на полиции российской нацвалюты в ближайшие месяцы. «Это касается возможного падения цен на нефть: стоимость барреля Brent снова колеблется на уровне 70 долларов, что связано с ожиданиями увеличения добычи в США и Саудовской Аравии. При таких условиях перевес на сторону рубля в обозримом будущем маловероятен, хотя определённый вклад в укрепление российской валюты могут внести продажи валюты экспортерами», – пояснила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, слова которой цитирует «Прайм».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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