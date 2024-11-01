В Центробанке объяснили, почему падает курс рубля

Снижение курса российской национальной валюты связано с ситуацией во внешней торговле со снижением экспорта и ростом импорта. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов.

«Что касается рубля, то по-прежнему здесь ключевой фактор – это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», – сказала Данилова, слова которой цитирует «Интерфакс».

«Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано (то, что мы видим на цифрах) со снижением положительного сальдо текущего счета – за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта», – уточнила глава департамента ЦБ.

При этом Данилова признала, что произошедшее ослабление рубля стало одним из факторов роста инфляции. «Ослабление рубля тоже стало одним из факторов ускорения инфляции и, возможно, привело тоже к увеличению инфляционных ожиданий, но сработали и другие факторы. Мы видим ситуацию и на рынке труда, когда у нас остается очень низкий уровень безработицы, быстрый рост заработных плат, который подстегивает рост цен в экономике, и другие факторы», – заявила она.

Стоит отметить, что в сентябре Минэкономразвития РФ опубликовало макропрогноз, согласно которому среднегодовой курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 91,2 рубля, в 2025-м – 96,5 рубля, в 2027 году – 103,2 рубля.

Примечательно, что официальный курс доллара на сегодня, 1 ноября, составляет 97,0226 рубля. За последний месяц американская валюта подорожала почти на 4 рубля, а с начала года – почти на 7 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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