Курс доллара закрепился выше 100 рублей

Курс американской валюты закрепился выше уровня в 100 рублей. Банк России вновь повысил официальную стоимость доллара, который завтра, 21 ноября, составит 100,2192 рубля.

В то же время официальный курс евро увеличен на 7,52 копейки – до 105,8090 рубля, юаня – на 4,8 копейки до 13,8224 рубля.

Как полагают аналитики, рекордно высокий курс доллара продержится недолго. С началом налогового периода, когда крупнейшие экспортеры активно покупают рубли, «американец» может подешеветь.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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