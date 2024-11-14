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Четверг, 14 ноября 2024, 18:50 мск

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Курс доллара превысил 99 рублей

Банк России повысил на завтра, 15 ноября, официальный курс доллара почти на 65 копеек до 99,0180 рубля, что является самым высоким уровнем с октября 2023 года . По оценке аналитиков, ослаблению российской нацвалюты способствует усиление дисбаланса отечественного валютного рынка.

В частности, как отмечается в отчете экспертов «БКС Экспресс», с одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций и подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт.

Стоит отметить, что официальный курс евро на завтра, 15 ноября, составит 104,5016 рубля, юаня – 13,6596.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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