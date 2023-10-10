Колониальное рабство: Россия сохраняет экономическую зависимость от Запада

Россия остается колонией Запада, несмотря на патриотичные заявления о намерении создать суверенную экономику. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, эта ситуация воспринимается представителями правительства как норма, хотя геополитические противники уже пытаются не ограбить, а уничтожить Россию.

«Они (Запад) нас не ограбить хотят. Сейчас не 90-е. Они убить нас пришли и в Москву, и на Украину. И мы это говорить говорим, а понимать отказываемся. В военной сфере – СВО, в политике – суверенитет. В экономике – напомнить? Или в отношении меня тоже будете расследование возбуждать по факту того, что Россия, например, стала крупнейшим поставщиком газа в Испанию, которая поставляет оружие для убийства наших граждан? Демонстрируя нашу независимость в военной, политической сфере, мы остаемся колонией в сфере экономической. Колония – это положение, когда экспортируется сырье, и метрополия оставляет прибыль от его переработки, и покупается, если позволится, часть этого переработанного за бешенные деньги. Колония – это колониальный тип мышления, основанный на низкопоклонстве перед метрополией. Деньги из России выводятся куда? Офшорки расположены где? Ущемлять сверхприбыль Запада нанесением ему реального ущерба, например, отменой его интеллектуальных прав или конфискацией брошенного имущества не хочет кто? Да мы с вами и не хотим!» – заявил Делягин.

При этом парламентарий подчеркнул, что за последние 10 лет не введены «очевидные меры», чтобы сделать экономику РФ независимой. «Выходит, не олигархам, а нам с вами, таким патриотичным прибыль наших врагов важнее жизни наших товарищей? Надеюсь, что нет. Но где ж тогда хотя бы за последние 10 лет самые очевидные меры экономической политики? По центру Москвы пройдитесь – есть мертвые витрины в ожидании возвращения хозяев. Не надо про собственность рассказывать. В Германии частная собственность священна, пока служит немецкому народу. Перестает служить, с ней можно делать все, что угодно. И делают, и отбирают – у нас же, кстати, и отбирают. А для нас частная собственность тоже священна, только пока она служит народу немецкому или китайскому. Важно, что о русском многонациональном народе в этом ключе как-то не вспоминают», – подчеркнул он.

«Вспоминаем другое. Мы на Запад больше не ездим. Что ж нас так волнует курс доллара? А потому, что зарабатываем мы в рублях, а тратим в силу «успехов» импортозамещения, по сути, в долларах, в ценах, которые определяются либо импортом, либо желанием вывоза капиталов из России», – констатировал Делягин.

По его мнению, «никакое полноценное развитие, не говоря уже про импортозамещение, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) невозможно». «Господдержка в ее (ВТО) рамках сводится к удалению миндалин через задний проход – да, хирурги – молодцы, спасибо, но последствия для пищеварения от подобной процедуры мы, надеюсь все замечаем на встречах с избирателями. Знаете, какой за ВТО аргумент? Мол, она регулирует 97-98% всей мировой торговли. Два министра мне это заявляло, один – письменно, второй – под стенограмму. Просто представьте себе, 97-98% кого-то очень больны, например, сифилисом. Мы тоже должны болеть? А главное, это к реальности отношения не имеет. ВТО не регулирует торговлю биржевыми и военными товарами, то есть – основную часть нашего экспорта. Нам там вообще делать нечего. Это способ закабаления России», – пояснил депутат.

«Если оба профильных министра знают, то, простите, кем они нас считают в таком случае? Они нам лгут в лицо? Если так, то это беда небольшая, но ужас в том, что оба министра не лжецы, я-то их знаю. Это честные, достойные, прекрасные люди. И поневоле возникает ощущение, что они нам не лгут, они действительно не имеют представления о смысле своих слов и считают, что это нормально, так и должно быть. И мы это принимаем и с этим соглашаемся. Так это и есть, коллеги, колониальное управление, когда под патриотическое громыхание, наше громыхание, речь на деле идет не о реальности, а об интересах глобальных финансовых спекулянтов, которые, напомню, нас убить хотят, а не ограбить», – заявил Делягин.

Парламентарий также считает проявлением колониализма девальвацию рубля и периодически возникающий топливный кризис. «Квинтэссенция экономического колониализма – топливный кризис. Он вызван налоговым маневром аж 2018 года. В 2021-м мы его распространили на черную металлургию. Перенесли налоговую нагрузку с экспорта сырья на переработку внутри страны – затрудняем собственное развитие. Сколько угодно мы можем мотать нервы себе и правительству, пока будет налоговый маневр, топливный кризис будет проявляться вновь и вновь. Первый замминистра энергетики объяснял, почему они его сохраняют – нефть в России должна быть дорогой, а если будет дешевой, тогда беда – Минэнерго не сможет контролировать качество мазута. Если это не колониальное мышление, тогда что это? Ведь не издевательство, человек абсолютно честный», – отметил он.

«Вот у нас девальвация. За год рубль ослабел более чем в 1,5 раза, к нашему заседанию укрепился, но все равно дешевле цента. Это цена отказа от развития экономики, цена поощрения бегства капитала, произвола монополий, запретительно дорогого кредита. Все мы знаем наизусть: ослабление рубля и рост цен – дополнительные доходы бюджета. Как в 90-е годы мы молчим о том, что должны быть увеличены и расходы бюджета, потому что, надеюсь, официальная инфляция в 4,5% никого из нас не обманывает. Но мы к этому привыкли, для нас это норма. Так это и есть рабское колониальное мышление», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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