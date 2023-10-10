Набиуллина не учитывает курс Путина: Зюганов остался крайне не доволен разговором с главой Центробанка

Финансово-экономический курс Банка России и министерства финансов не учитывает требований президента РФ Владимира Путина, который обозначил курс на построение суверенной экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. По его оценке, это касается, в том числе, внесенного в парламент проекта бюджета страны на предстоящую трехлетку.

«Исключительно важным представляется выступление президента Владимира Путина на Валдайском форуме. Он сформулировал шесть принципиальных позиций. Хочу порадовать вас, что четыре из них, по сути, являются сугубо социалистическими», – отметил Зюганов.

В этой связи политик высказал недовольство прошедшим сегодня совещанием с руководством Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной. «Правительству нужно срочно вместе с Центробанком и администрацией президента осмыслить, каким образом можно реализовывать новый бюджет, побеждать на полях сражений, остановить вымирание и обнищание страны, если у вас – вот только что я пришел с совещания, где было все руководство Центробанка – если у вас рубль подешевел на 80%. Если сегодня за доллар дают уже больше 100 рублей, а за евро – 106 рублей, если у вас цены за последнее практически выросли и население продолжает нищать. Если не в состоянии взять нормальный кредит по ставке 13% – кредит можно взять не меньше 20%. Если вы на аграрный сектор выделяете меньше 1,5% (ВВП), когда обычно, чтобы реализовать идею продовольственной безопасности, надо выделять минимум 10%. Если вы не поддерживаете высокие технологии. И если вы в условиях войны вынуждены удваивать бюджет на оборону и безопасность», – подчеркнул он.

«Я не вижу решения этой задачи в силу того, что продолжается курс, который заложили Ельцин, Гайдар и Чубайс. Ну Чубайс уже сбежал и фамилию переписал, Ельцин с Гайдаром ушли в мир иной. Но меня поражает, что курс финансово-экономический не скорректирован», – констатировал политик.

Зюганов подчеркнул, что продолжает настаивать на том, чтобы «Единая Россия», внимательно изучив выступление главы государства, провела «реальную встречу» с фракцией КПРФ. «Эта неделя будет посвящена, прежде всего, глубокому обстоятельному обсуждению бюджета непосредственно в комитетах. Мы к этому готовы и приглашаем «Единую Россию» обсудить те предложения президента, которые высказаны на Валдайском форуме. Нынешний бюджет, который поступил в Думу, не отвечает ни одному пункту этого обращения президента», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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