«Это какая-то нелепость»: в Госдуме жестко раскритиковали экономические «гадания» правительства и проект бюджета-2024

Россию ожидает галопирующая инфляция и рост экономики на уровне математической погрешности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, проект бюджета на следующую трехлетку напоминает прогноз погоды, и подобное «гадание» ещё ни разу не привело к исполнению заложенных в нем обещаний.

«Бюджет состоит из трех документов – самого бюджета, прогноза социально-экономического развития и денежно-кредитной политики… Никак не могу согласиться и привыкнуть, что мы рассматриваем не план, не бюджет, а прогноз бюджета. Мы все знаем с детства, что есть прогноз погоды, потому что у нас нет никаких рычагов воздействия на природные явления, и тогда мы только прогнозируем, какой она будет. Но прогнозировать экономику, финансы, бюджет – это какая-то нелепость. Его надо исключительно планировать и влиять на те процессы, которые происходят в нашей стране. К сожалению, мы не можем убедить правительство и продолжаем идти этим порочным путем прогнозирования», – констатировал Арефьев.

Парламентарий обратил внимание, что даже прогнозные цифры у каждого ведомства свои, причем – на фоне отсутствия инвестиций и роста экономики на уровне математической погрешности. «Сказали, что драйвером экономического роста будут инвестиции. Согласен, что без инвестиций, без денег мы экономику поднять не сможем. А откуда эти инвестиции возьмутся? За рубежом взять взаймы денег мы не можем – с одной стороны, очень высокий курс доллара и это разорительно, а, с другой стороны, нам просто запретили брать в недружественных странах какие-то кредиты. Мы должны брать кредиты в своей банковской системе, но Центробанк задрал ключевую ставку до 13% и на сегодняшний день кредиты у нас выше 20% годовых. Кто же их возьмет, если рентабельность наших предприятий чуть больше 8%? Просто расплатиться с этими процентам наши предприятия не могут. То есть, у нас и собственные средства закрыты на замок, и наши предприятия не могут взять кредиты в банковской системе. Но, может быть, бюджет поможет? А бюджет взял и срезал все финансирование национальную экономику до 3,5 трлн рублей. А тогда откуда же возьмутся инвестиции? А вот похоже, что их и не будет, потому что планируется, что ВВП на следующий год поднимется, по данным Минэкономразвития, на 2%, а по данным ЦБ – на 0,5%», – подчеркнул он.

«Идет война, нужны неординарные меры, чтобы производить как можно больше продукции, нас обложили санкциями – 17 тысяч сейчас действует на Россию. Нам надо производить свое и импортозамещение проводить, а у нас рост экономики 0,5%. Это значит, математическая погрешность, не более того», – добавил депутат.

При этом Арефьев высказал убежденность в бесперспективности прогнозного гадания со стороны Центробанка и правительства. «Планируют – будет ли инфляция или нет… А давайте посмотрим: 70% промышленных товаров и 28% сельхозпродукции мы закупаем за рубежом. Курс доллара около 100 рублей. Это не 62 (рубля), которые были весной. Значит, мы будем покупать за дорогой доллар и внутри цена повысится. Но, кроме того, что у нас дорогой курс доллара, мы еще должны навесить на эту цену ввозные НДС, акцизы и таможенные пошлины, а внутри обложить еще эти товары внутренними НДС и акцизами. Так будет дешевле или дороже? Дороже. И при этом нам Минэкономразвития говорит, что повысится жизненный уровень на 2,6% в среднем. К сожалению, не вижу никакого повышения при таком галопирующем росте цен», – заявил парламентарий.

«Принимать бюджет на таком гадании на кофейной гуще – считаю, что это бесперспективно. Потому что ни одно гадание ещё не привело к реальному исполнению того, что правительство нам обещает в дни приема федерального бюджета», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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