«Убивают все зачатки экономического роста»: правительство и ЦБ мешают России слезть с нефтяной иглы

Правительство и Банк России «убивают» экономическое развитие и мешают созданию реального технологического суверенитета страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, во многом налоговая политика и высокая ключевая ставка ЦБ мешают России слезть с нефтяной иглы.

«Вы помните нашумевшую историю, она никуда не делась с ростом цен на топливо. Две недели назад я говорил, что настоящая причина роста цен в неправильном налогообложении нефтяной отрасли, которое провело к тому, что стоимость нефти, поступающей на НПЗ внутри страны, многократно выросла, а продажа нефти за рубеж более выгодной. Исходя из паритета доходности правительство вынуждено нефтяным компаниям доплачивать в виде отрицательного акциза за то, что они держат цены на заправках. Так вот правительство летом приняло решение ввести коэффициент 0,5 по возврату этого отрицательно акциза, потому что по прошлому году акциза вернули 3,3 трлн рублей. Эта цифра неподъемная для бюджета. Нефтяные компании начали давить на правительство, чтобы оно поменяло свою позицию. К сожалению, правительство поменяло свою позицию, и мы видим в проекте бюджета, что на следующий год опять планируется сумма отрицательных акцизов примерно та же самая – 3,3 трлн рублей», – отметил Гартунг.

В этой связи парламентарий обратил внимание, что рост цен на топливо внутри страны ведет к росту издержек в обрабатывающих отраслях и снижает темпы экономического роста. «По второму кварталу мы имели экономический рост 4,9%. В третьем квартале ожидаем такую же историю. Мало того, мы имеем качественный рост, за счет загрузки в обрабатывающих отраслях – там рост экономики от 10 до 15%, а в некоторых сегментах рынка и до 30%. Чтобы поддержать этот экономический рост в дальнейшем, чтобы это был не какой-то всплеск разовый, а долгосрочная тенденция, нужны изменения в налоговом законодательстве, потому что рост цен на нефтепродукты, рано или поздно, сведет к нулю этот рост в обрабатывающих отраслях», – подчеркнул депутат.

Также Гартунг обратил внимание на негативную роль в этом Банка России. «Если учесть, что Центробанк поднял ставку за короткий промежуток времени с 7,5% до 13%, это еще второй фактор, который убивает экономический рост. Учитывая, что страна находится в условиях проведения специальной военной операции, мы все понимаем, какие расходы у нас сегодня на оборону, какие у нас сложности с обеспечением технологического суверенитета не только в оборонке, но и в гражданских отраслях – вы знаете, какое количество санкций введено в отношении РФ, любая высокотехнологичная продукция запрещена к экспорту в РФ. Конечно, в краткосрочной перспективе мы можем перехватиться где-то у дружественных стран, но в долгосрочной перспективе мы должны все это производить у себя. А для этого нам нужно развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью, которые действительно могут обеспечить технологический суверенитет РФ. А с этим у нас как раз проблемы, потому что и правительство своей неправильной политикой в налоговой отрасли, и Центробанк своим повышением ключевой ставки убивают все зачатки экономического роста», – заявил парламентарий.

«В последний раз устойчивый рост темпов примерно в 6,5% годовых на протяжении 9 лет в РФ наблюдался с 1999 по 2008 год. И вот нам нужно как раз вернуться к той траектории, которая была тогда. Кто-то скажет, что тогда это было связано с резким ростом цен на энергоносители и был связан с ростом доходов от сырья. В том то и прелесть, что сейчас экономический рост связан с другим – с ростом экономики в высокотехнологичных отраслях. Именно нынешний рост как раз ценен. Сегодня реальная есть возможность осуществить то, о чем мы говорим на протяжении последних 20-30 лет. Мы можем слезть с нефтяной иглы», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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