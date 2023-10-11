Комитет Госдумы обратился к Мишустину: отсутствие проверок маркетплейсов грозит социальным взрывом

Проблемы в работе российских маркетплейсов могут привести к социальному взрыву среди работающих на этих платформах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, необходимо снять мораторий на проверки в этой сфере.

«Комитет по конкуренции направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой отменить мораторий на проверку маркетплейсов… На протяжении полугода в Госдуму обращаются партнеры маркетплейсов с просьбой защитить их законодательно от произвола маркетплейсов. Мы пытались все это время урегулировать в рамках двухсторонних отношений, предлагали маркетплейсам самостоятельно в рамках саморегулирования устранить эти проблемы. Мало того, даже межфракционная группа депутатов внесла проект закона о регулировании маркетплейсов. Но все это не помогает решить проблемы, которые сегодня накопились в этой отрасли», – пояснил Гартунг.

Парламентарий обратил внимание, что маркетплейсы – это наиболее растущий сегмент российского рынка на протяжении нескольких лет. «Доля продаж на маркетплейсах растет десятками процентов в год. К сожалению, проблемы эти накапливаются. И чтобы не допустить какого-то социального взрыва, напоминаю, речь идет о 2 млн человек занятых – это, как минимум, работающих на маркетплейсах – а общая занятость гораздо большая, поэтому мы сегодня приняли решение обратиться к председателю правительства», – уточнил он.

«Мы летом приняли поправки в пятый антимонопольный пакет. Они вступили в силу с 1 сентября, но в силу того, что у нас действует мораторий на проверки, установить факт нарушения этого антимонопольного пакета не представляется возможным», – подчеркнул Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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