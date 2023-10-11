Шантаж и политика ублажения: в Госдуме возмущены бюджетными планами правительства

В проекте федерального бюджета России на предстоящую трехлетку сокращены расходы на здравоохранение на фоне сомнительных доходных статей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. По его мнению, без изъятия сверхприбыли олигархов и госкорпораций-монополистов проблему наполняемости госказны не решить.

«Вызывают опасения и сомнения те доходы, которые спрогнозированы сегодня в федеральном бюджете на фоне того экономического роста, который то ли будет, то ли не будет. Поэтому, безусловно, наши предложения особо актуальны сегодня. А эти предложения сводятся к изъятию сверхприбыли и у наших монополистов, и у наших богатых и очень богатых граждан по абсолютно законным механизмам, которые существуют в других странах – это введение прогрессивной шкалы налогообложения. Это изъятие сверхприбыли, но не разом в том варианте, как это было сделано у нас, это безусловно необходимость поужаться и перечислить бОльшие суммы в бюджет тем организациям градообразующим, нефтегазового комплекса, которые в настоящее время занимаются шантажом», – подчеркнул Куринный.

Парламентарий в качестве примера привел последний скачок цен на топливо и решение правительства вернуть полный размер отрицательного акциза нефтяникам. «Безусловно, (это) связано не только и не столько с какой-то там ошибкой или невниманием, но связано с тем, что наши нефтяные компании, крупные холдинги не желали мириться с тем, что им уменьшают отрицательный акциз – те самые перечисления из бюджета, которые позволяют им сегодня достаточно жирно жить. Очень жаль, что правительство отступило назад и от жестких мер перешло к политике ублажения, вернув полностью акциз и фактически все доходы этих предприятий на прежний уровень», – пояснил он.

«Без изъятия сверхдоходов, без пополнения доходной части бюджета говорить о каком-то прогрессе, о реальном увеличении затрат на оборону, на социальную сферу не приходится», – заявил депутат.

При этом Куринный полагает, система здравоохранения, несмотря на тяжелые условия, должна финансироваться в полном объеме. «Не те 3,7% от ВВП, которые нам опять предложили на будущий год, а минимум 5%, о которых говорил президент два года назад в своем поручении. Если говорить о данных международных, то это приблизительно 6-7% ВВП, чтобы здравоохранение было современным», – уточнил он.

«На фоне раздутых доходов бюджета мы наблюдаем фактическую стагнацию – «стабилизацию», как нам сегодня пытались объяснить на комитете – расходов на здравоохранение. Никакого реального роста. Те же самые 3,6-3,7%, причем – до 2026 года. Это значит, что будет расти нагрузка на наше население в части необходимости привлечения услуг частной системы здравоохранения. И без того по итогам этого года мы выйдем на 2,5 трлн рублей. Это частный вклад наших граждан в систему здравоохранения, по сути», – отметил депутат.

«Несмотря на некий рост с 6 трлн до 6,4 трлн общих госрасходов на здравоохранение при сравнении 23-го и 24-го года, это всего лишь 6,6%. Напомню, что инфляция, по расчетам и ЦБ, и ряда экономистов, превысит 7,5%. Иными словами, на будущий год увеличение финансирования системы здравоохранения не покрывает даже уровень инфляции, на наш взгляд заниженной, которая существует в этом году. Это значит, что говорить о каких-то прорывах, о приближении нашего здравоохранения к современному уровню, говорить о ликвидации кадровой дыры не приходится. Более того, на 2025 год не предусмотрено дополнительных средств на новую систему оплаты медикам, о которой долгое время говорило правительство, которое долгое время откладывало. Это порядка 600 миллиардов рублей, их нет в бюджете на трехлетку», – пояснил он.

В этой связи Куринный напомнил о нехватке кадров в системе здравоохранения. «Без этого (увеличения финансирования) решить кадровую проблему, которая все острее и острее проявляет себя, особенно в регионах, отдаленных местностях, абсолютно не приходится. Не будет нормальных зарплат, социальных гарантий, жилищных программ. Мы не решим эту проблему, несмотря на уговоры, якобы бравурные отчеты и все прочее. Тем более, по данным отчетов, ситуация кадровая не изменится по итогам этого года и практически не изменится по итогам следующего года, несмотря на какие-то сверхмеры в виде увеличения приема в медвузы и средние учебные заведения специальные, никак это проблема не движется. И личные затраты граждан на здравоохранение будут только расти. Это неправильный подход, безусловно, мы его отвергаем», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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