Высокая инфляция обеспечена: западные методы Банка России ведут к торможению развития России

В условиях конкуренции правительства и Банка России страну ждет дальнейший рост инфляции на фоне сокращения инвестиций и темпов роста экономики, считает заместитель главы комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев. По его словам, зачастую в действиях Центробанка нет никакой логики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление депутат сделал сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Есть такое хорошее выражение – если вы выбираете между позором и войной, то получите и позор, и войну. Есть ощущение, что ЦБ сегодня выбирает между экономическим ростом и инфляцией. В итоге мы можем получить и падение экономического роста, и инфляцию», – полагает Камнев.

Парламентарий считает лишенными логики методы Центробанка по борьбе с инфляцией. «Центробанк считает, что у нас есть невероятный спрос на все продукты в принципе в стране, и из-за этого у нас существует большая инфляция, поэтому давайте мы максимально все заморозим, все денежные средства из оборота по максимуму как-то изымем, чтобы этих средств стало меньше, поэтому не будет инфляции, – давайте поднимем ключевую ставку. Из-за этого происходит то, что начавшееся импортозамещение будет полностью подавлено… Чтобы создать свое собственное производство, необходимо взять кредит, построить предприятие, закупить оборудование. Сегодня при такой ключевой ставке кредит будет стоить больше 20% и эти огромные денежные средства будут закладываться на себестоимость. Поэтому будет рост цен и продуктов питания, который у нас в стране происходит, и вообще любой другой продукции в нашей стране. От этого будет рост – из-за того, что высокая ключевая ставка», – констатировал Камнев.

«В итоге мы не получим развития собственного производства, потому что многие инвестиционные программы будут просто приостановлены. Потому что многие просто побоятся брать кредиты под такие проценты, понимая, что они не смогут реализовать свою продукцию. То есть, мы получим снижение инвестиций, получим все равно инфляцию, потому что на оборотные средства предприятия все равно будут брать кредиты, им деваться некуда – они под 20% возьмут, и по 25%, деваться некуда, нужно предприятию жить, и все это они будут закладывать в себестоимость продукции. Будет высокая инфляция», – подчеркнул депутат.

В этой связи Камнев отметил, что торговым сетям будет дешевле импортировать товары даже при высоком курсе рубля, чем брать их у российских производителей. «В действиях (ЦБ) нет никакой логики. Есть логика только одна – это абсолютно западные методы и средства, которые рекомендованы Международным валютным фондом, которые применялись раньше и применяются сейчас», – пояснил он.

«Центробанку и правительству нужно совместно работать над тем, чтобы экономика росла. Если мы сегодня обратимся к документам, к законам, то увидим, что ЦБ отвечает за инфляцию, но не отвечает за развитие, а правительство отвечает за экономическое развитие. В итоге они показывают друг на друга и отвечают каждый за всей сектор. Это приводит к тому, что ЦБ говорит – нам нужно понизить инфляцию и поэтому мы повышаем ставку, и вот сейчас правительство предложило такую норму, как обязательную продажу валютной выручки. Потому что правительство понимает, что ЦБ еще больше повысит ключевую ставку, и тогда нормативов по росту экономики правительство не выполнит и что-то нужно в этой связи делать. Правительству и ЦБ нужно работать совместно, а не в конкуренции. Нужно снижать ставку ключевую, чтобы развивать нашу экономику», – заключил Камнев.

Москва, Мария Соколова

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