Продажа Украиной оружия группировке ХАМАС не повлияет на поддержку киевского режима со стороны Запада, считает политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его оценке, помощь прекратится только при условии поражения украинской армии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Не хотелось бы никого огорчать, но думаю, у ХАМАС можно будет найти оружие и российское, и китайское, и украинское, и американское, и какое угодно. И в товарных количествах тоже хотя бы потому, что сейчас на Украине против нас воюют тысячи единиц техники, которое мы в свое время поставляли в Азию, в Африку. В любом случае, это не будет являться доказательством, что Киев кому-то что-то продавал», – полагает Ищенко.

По его мнению, доказать принадлежность воюющего сейчас на Ближнем Востоке оружия затруднительно. «Доказательства – это накладные, бумаги, деньги переведенные и так далее. Это если и было, то мы этого никогда не увидим, потому что там рассчитываются кэшем и бумаг после себя не оставляют», – констатировал он.

«Так что – если Украине помощь и прекратится со стороны Запада, то не потому, что где-то возник автомат или гранатомет из Украины, а потому, что украинская армия проиграет на поле боя. Вот тогда ее перестанут поддерживать. А до тех пор, пока она готова воевать, ее поддерживать не перестанут», – заключил Ищенко.

Москва, Мария Соколова

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