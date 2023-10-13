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Пятница, 13 октября 2023, 16:06 мск

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Политолог назвал условие для прекращения поддержки Западом киевского режима

Фото из архива официального сайта президента Украины

Продажа Украиной оружия группировке ХАМАС не повлияет на поддержку киевского режима со стороны Запада, считает политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его оценке, помощь прекратится только при условии поражения украинской армии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Не хотелось бы никого огорчать, но думаю, у ХАМАС можно будет найти оружие и российское, и китайское, и украинское, и американское, и какое угодно. И в товарных количествах тоже хотя бы потому, что сейчас на Украине против нас воюют тысячи единиц техники, которое мы в свое время поставляли в Азию, в Африку. В любом случае, это не будет являться доказательством, что Киев кому-то что-то продавал», – полагает Ищенко.

По его мнению, доказать принадлежность воюющего сейчас на Ближнем Востоке оружия затруднительно. «Доказательства – это накладные, бумаги, деньги переведенные и так далее. Это если и было, то мы этого никогда не увидим, потому что там рассчитываются кэшем и бумаг после себя не оставляют», – констатировал он.

«Так что – если Украине помощь и прекратится со стороны Запада, то не потому, что где-то возник автомат или гранатомет из Украины, а потому, что украинская армия проиграет на поле боя. Вот тогда ее перестанут поддерживать. А до тех пор, пока она готова воевать, ее поддерживать не перестанут», – заключил Ищенко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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