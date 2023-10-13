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Пятница, 13 октября 2023, 17:50 мск

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Кабмин определил сроки и объемы обязательной продажи валютной выручки

Правительство РФ определило сроки и объемы валютной выручки, которую отдельные экспортеры должны будут продавать по указу главы государства для стабилизации курса рубля. Эти правила вступят в силу в понедельник, 16 октября.

«В соответствии с принятым указом президента постановлением правительства установлено, что начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов», – пояснили в аппарате правительства РФ, передает ТАСС.

Как отмечается, эти компании также «обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения».

Стоит отметить, что сегодня на биржевых торгах курс евро опустился ниже 103 рублей, курс доллара колеблется выше уровне в 97 рублей. Накануне американская и европейская валюты подешевели почти на три рубля после подписания указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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