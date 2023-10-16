Эхо авиаЧП на Дальнем Востоке: депутат Госдумы Григорьев настаивает на кратном увеличении страховых выплат пассажирам

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев выступил с инициативой кратного увеличения страховых выплат пассажирам на воздушных судах, что, по его мнению, одновременно станет стимулом к активному развитию отечественной авиаотрасли. Об этом парламентарий заявил, комментируя авиаЧП на Дальнем Востоке, где авиакомпания «Якутия» почти двое суток не могла осуществить рейс из Владивостока в Читу.

«Считаю, что главное – это люди и их безопасность! Поэтому буду работать над вопросом пересмотра страховых выплат (компенсаций) с целью их увеличения в два раза, так как критерии давно устарели, а подобные ситуации случаются регулярно. Только деньги могут подстегнуть собственников авиакомпаний не кивать постоянно на происки врагов и проблемы», – подчеркнул Григорьев, обратив внимание, что компенсации пассажирам не пересматривались более двух десятков лет.

«Да, проблем много, и мы понимаем, но постоянно ссылаться на проблемы – пусть отчасти и объективные – мы дальше не можем. Нам надо летать сейчас. Авиасообщение важно для страны, и важно для развития Дальнего Востока», – констатировал депутат.

Напомним, почти двое суток пассажиры авиакомпании «Якутия» не могли долететь из Владивостока до Читы. Первоначально вылет был запланирован на 14 октября, однако воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по причине неисправности двигателя. Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая начала проверку обстоятельств инцидента, 15 октября резервное судно с пассажирами вылетело по запланированному маршруту, однако по техническим причинам совершило посадку в аэропорту Хабаровска.

«Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, осуществляется контроль соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Владивосток – Москва, Светлана Антонова

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