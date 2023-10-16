В Госдуме допускают дальнейший рост ключевой ставки ЦБ

Банк России продолжит повышение ключевой ставки, если будет усиливаться влияние на курс рубля геополитических факторов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, на фоне возможного глобального экономического кризиса хранить средства все равно выгодней в рублях.

Парламентарий полагает, что остановить девальвацию рубля может только повышение ключевой ставки ЦБ при условии обязательной продажи валютной выручки предприятиями-экспортерами. «Президент фактически такое решение принял. Это сразу сказалось на укреплении курса рубля. Сейчас меньше 98 рублей за доллар, но риск ослабления рубля все равно сохраняется, прежде всего, геополитический. Если что-то еще там, на Западе, придумают против нашей страны, очевидно, это будет работать на ослабление рубля. Наш рубль реально должен быть гораздо крепче, и это, кстати, заложено в бюджете – 90 рублей за доллар. А по некоторым оценкам, он должен быть ещё крепче с учетом цены на нефть. Цену на нефть зафиксировали в бюджете около $70 (за баррель), а на самом-то деле она выше. И это все санкционная составляющая. И если эти факторы будут влиять сильно на ослабление рубля, то Центробанк вынужден будет использовать практически единственный инструмент – повышение ключевой ставки», – пояснил он.

При этом Аксаков полагает, что подавляющую часть средств для их сохранения нужно держать в рублях, которые «ещё очень серьезно инвестировать в разные ценные бумаги». «Другие валюты – это уже на вкус. Если хотите поехать в Китай, то часть в юанях, если в Объединенные Арабские Эмираты, то часть – в валюту ОАЭ. А про доллары и евро – интерес-то к ним падает. Ну и грядет мировой кризис. Думаю, все геополитические процессы, все военные явления инициируются в том числе, чтобы каким-то образом отвлечь внимание и найти вариант выхода пара, энергии от надвигающегося экономического кризиса. То есть, те огромные дисбалансы, которые накопились в западном мире, прежде всего, США, требуют выхода, прорыва, и в разных точках через горячую ситуацию пар выпускается, чтобы не взорвалась ситуация внутри», – отметил депутат.

В этой связи парламентарий обратил внимание на технологическую перестройку российской экономики для сокращения влияния глобального кризиса. «Нам надо ещё быстрее эту перестройку проводить. И то, что огромные средства по российским меркам направляются на структурную перестройку, в том числе, с учетом военно-промышленного комплекса, а это не только военная продукция, это многие и многие направления гражданской продукции, которая необходима для нашей экономики», – уточнил он.

«Российская экономика, конечно, испытает на себе сложности мирового кризиса, потому что мы часть мировой экономики, но при этом обладает большим потенциалом своего развития и с другой планкой, которая ей уготована судьбой. При этом, китайская, индийская экономики, Африка – это как раз то будущее, с чем нам надо работать активно», – заключил Аксаков.

Напомним, 15 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Это решение не остановило девальвацию рубля. Только после указа главы государства об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами на минувшей неделе немного укрепило российскую нацвалюту.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 27 октября.

Москва, Мария Соколова

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