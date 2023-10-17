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Вторник, 17 октября 2023, 16:08 мск

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Госдума единогласно поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В пояснительной записке к документу отмечается, что ДВЗЯИ задумывался как уникальный международно-правовой инструмент, запрещающий любые виды ядерных испытаний, но до сих пор он не стал действующим механизмом. Договор был подписан РФ 24 сентября 1996 года и ратифицирован 27 мая 2000 года. В числе не ратифицировавших его государств оставались США, что создает «дисбаланс относительно объема обязательств по договору, что в текущей международной обстановке недопустимо».

Депутаты предлагают изменить название федерального закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». «РФ при этом продолжит оставаться участником Договора со всем вытекающими из этого правами и обязательствами», – подчеркивается в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму 13 октября. Планируется, что он будет рассматриваться во втором чтении завтра и 19 октября принят в окончательном виде.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, так как США не ратифицировали этот документ, подчеркнув, что решение за Госдумой. При этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что такое решение соответствует национальным интересам РФ и будет «зеркальным ответом США».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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