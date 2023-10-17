«Зюганов его победит»: Володин оценил шансы Байдена против Путина на выборах

Президенту США Джо Байдену надо выступать в своей возрастной категории и встретиться на дебатах с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя желание американского лидера победить на выборах президента России Владимира Путина. При этом спикер нижней палаты российского парламента уверен, что Байден Зюганову проиграет.

«Вдумайтесь, Байден что сегодня сказал – он на выборы идет для того, чтобы Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе с Зюгановым Геннадием Андреевичем, победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход, а Байден в этом путается и забывает вообще зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет, Зюганов его победит», – сказал Володин.

По его словам, Госдума будет требовать дебатов Байдена с Зюгановым. «Геннадий Андреевич, готовьтесь. Там (в США) много уехало наших людей еще во времена Советского союза, помнят компартию, и есть те, кто сейчас в силу разных причин ждет вашего выступления для американского народа. А то тоже они нашли выход из положения. Вместо того чтобы решать свои проблемы, они теперь будут бороться с нашей страной и нашим президентом», – подчеркнул спикер.

«Геннадий Андреевич, вам готовиться надо. Мы будем требовать, чтобы Байден в эфир с вами пришел. Думайте, какая страна вас вместе примет», – заключил Володин под аплодисменты депутатов в зале пленарных заседаний Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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