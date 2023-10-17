Госдума поддержала блокировку информационных ресурсов по сбору средств для противника

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект о блокировке ресурсов по сбору средств на финансирование противника и сведения о возможных способах их осуществления в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ.

Как уточнили в Госдуме, процедура предусматривает, что в случае получения соответствующей информации Генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием ее блокировки.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что за период проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании Вооруженных сил Украины и о возможных способах оказания денежной поддержки.

В проекте закона говорится, что в условиях активизации деятельности стран НАТО, направленной против безопасности РФ, распространение в Интернете информации с предложением финансирования противника представляет угрозу безопасности России и требует безотлагательного принятия мер по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим такую информацию.

Москва, Светлана Антонова

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