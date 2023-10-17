Госдума одобрила создание добровольческих формирований Росгвардии

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Как предполагается, нововведения позволят обладать войскам национальной гвардии РФ полномочиями, которые сегодня установлены законами для министерства обороны.

Таким образом добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от аналогичных формирований Минобороны, пояснили в пресс-службе Госдумы.

В соответствии с поправками в законодательства, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению главы государства. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т. д.

Порядок обеспечения добровольческих формирований войск нацгвардии РФ вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок выплаты денежного содержания, продовольственного и вещевого обеспечения, оказания медпомощи определит Росгвардия.

При этом материальное обеспечение и социальные гарантии добровольцам Росгвардии должны включать в себя соответствующие меры поддержки, действующие в отношении добровольцев Минобороны.

Москва, Светлана Антонова

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