«Бизнесом не занимался, а миллиардами владеет»: в Госдуме считают, что к проверке госзакупок пора привлекать ФСБ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении ряд законопроектов, которые в том числе стимулируют приобретение российской продукции при реализации проектов с господдержкой, а также ограничивают повышение стоимости услуг торгово-промышленных палат (ТПП) по выдаче сертификатов о происхождении товаров. При этом депутаты рекомендовали Минпромторгу РФ выяснить, куда делись десятки миллиардов рублей, которые были ранее выделены на импортозамещение, вплоть до привлечения Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В частности, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамсаев (фракция «Единая Россия») обратил внимание, что в настоящее время практически нет товаров, которые можно назвать российскими. «Что мы подразумеваем под нашими российскими промышленными товарами... То, что приземлили или то, что реально сделали? У нас такой один любитель, который тоже занимался российскими нанотехнологиями, сейчас в Израиле гуманитарную помощь раздает, Чубайс фамилия. Откуда деньги – доказать не может до конца, вроде всю жизнь бизнесом не занимался, а сейчас миллиардами владеет», – обратился парламентарий к представителям министерства промышленности и торговли РФ.

«Я когда про канцелярию (включить в реестр российской продукции) сказал, вы сказали – может быть включим, посмотрим. А вы посмотрите! Это же миллиарды рублей, которые уходят мимо наших предпринимателей. И суть-то ведь в том, чтобы мы сегодня деньги не разбазаривали. А то мы помним, как это было: то у нас планшеты рекламировали российские, а на самом деле – переклеенные этикетки, а где производились, я знаю, в Китае или Корее», – констатировал «единоросс».

Как считает депутат, сейчас «принципиально важно более внимательно подойти» к этой проблеме Минпромторгу, который на пленарном заседании представлял замглавы министерства Василий Осьмаков. «Вы сказали – мы с коллегам из ТПП разбирались в этой истории. Может вам не из ТПП с коллегами, а из ФСБ надо разбираться вместе, куда десятки миллиардов рублей были потрачены, а по итогу мы практически ничего из того, что сегодня можем назвать «русские товары», имею в виду, в том числе, в технологическом цикле, предоставить-то и не можем, если вещи своими именами называть», – подчеркнул Хамсаев.

«Считаю, что все, что касается того, что произведено в России нашими гражданами, не просто приоритетное право, а правом «золотого стандарта» должно обладать всё, что связано с госзакупками. К этому хотелось бы, чтобы принципиально подошли. Писал недавно об этом письмо в Минпромторг, и мне ответ пришел такой, что всё нормально, всё есть, всё работает, а по сути, это не так. Хотелось бы, чтобы сюда обратили более пристальное внимание», – заключил Хамсаев.

В итоге депутаты приняли в первом чтении ряд законопроектов. Один из документов, в частности, определяет понятие «российская промышленная продукция» – та, которая произведена на территории РФ, отвечает критериям подтверждения производства в соответствии с актом правительства и включена в специальный реестр, который будет вести Минпромторг. Вводится также механизм стимулирования спроса на эту продукцию. При этом кабинет министров оставил за собой право определять правила создания системы цифровых паспортов таких товаров.

Еще один законопроект закрепляет за ТПП полномочия по согласованию с Минэкономразвития России норм выдачи сертификатов о происхождении товаров, а также порядка и сроков удостоверения документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью (принятия решения об отказе в удостоверении указанных документов).

Москва, Светлана Антонова

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