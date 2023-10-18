Доходы на росте уровня смертности и преступности: в Госдуме категорически против онлайн-продажи алкоголя

Намерение министерства финансов РФ пополнить бюджет за счет онлайн-продажи алкоголя обернется для России ростом уровня смертности и обострением криминогенной обстановки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявили депутаты Госдумы из межфракционной рабочей группы по охране населения от алкогольной и наркотической зависимости. По их словам, такая инициатива Минфина лоббирует интересы маркетплейсов и делает невозможным решение нынешних демографических проблем.

В частности, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Шолбан Кара-оол обратил внимание, что в отличие от Минфина ряд министерств утверждает о больших проблемах для страны после разрешения онлайн-продажи алкоголя. «Минфин считает, что здесь есть экономическая целесообразность, что это, как они утверждают, может остановить суррогатную продажу алкогольной продукции через Интернет. Мы должны признать сегодня, что Интернет-продажи алкогольной продукции на нелегальном уровне присутствуют, но это работа правоохранителей, структур, которые должны обеспечить выполнение законов», – подчеркнул он.

«МВД прямолинейно утверждает о том, что это будет очень серьезный всплеск преступности… Минздрав утверждает, что это ни в чем несопоставимая ситуация, когда якобы под видом экономической целесообразности мы фактически получаем нездоровое поколение, население. И это будет всплеск очень серьезных проблем со здоровьем населения и, прежде всего, смертность», – констатировал Кара-оол.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев со своей стороны подчеркнул, что Минфин не должен увеличивать поступления в бюджет за счет огромных проблем для россиян. «Минфин говорит о том, что нужны только деньги, МВД и Минздрав констатируют конкретные проблемы. Рост криминогенной статистики: бытовые конфликты, аборты, поножовщина, смертность, потеря трудовой части общества. Алкоголь в целом катализатор всех бед. Онлайн-продажа алкоголя – водка на диване, если хотите, никуда ходить не надо, закажите привезем – нельзя! Во-первых – развитие бутлегерства. Мы сразу откатимся минимум на 10 лет назад. В этой части онлайн-продажи алкоголя для России сегодня смертельно опасно с учетом тех демографических вызовов, которые перед нами стоят… Ну, не бывает так – общество, депутаты против, МВД, Минздрав против, а кто-то за», – заявил он.

«147 млн граждан России потребляют 19 млрд литров алкоголя в год – чудовищно высокая цифра!.. Если Минфин реально хочет заработать деньги, они должны направить свой взор в другую сторону – это лицензирование пива и всей этой слабоалкогольной продукции. Там гигантские деньги», – отметил Хамзаев.

В этой связи замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал конкретных лоббистов такой инициативы. «Это смертельно опасно! Если эта инициатива дойдет до принятия, то «Мистер-сидр» может попасть в каждый дом. Вот о чем идет речь. Ну, давайте называть вещи своими именами. Давайте честно скажем, кто за этим стоит – те, кто хотят торговать алкоголем в Интернете – маркетплейсы. У них на прошлой неделе обсуждался этот вопрос на Неделе электронной коммерции», – уточнил он.

«В России была принята концепция по защите наших граждан от алкоголя. Действие этой концепции закончилось в 2020 году… За 10 лет на 45% снизилось употребление алкоголя у нас в стране. В два раза наши люди стали меньше пить, меньше преступлений, меньше друг друга убивать, меньше насилия, меньше абортов. Если мы хотим этот вопрос снова рассматривать, давайте сначала примем новую концепцию. И если вдруг в этой концепции будет написано, что мы хотим, чтобы наши люди умирали, убивали друг друга, было больше преступлений, тогда мы разрешим продажу алкоголя через Интернет. Но если этого не будет, а там этого не будет никогда, то как мы можем сами себе противоречить?», – заключил Гусев.

Москва, Мария Соколова

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