Нефтяникам выделили в 1,5 тысячи раз больше: «Единая Россия» в Госдуме отказала в помощи детям-инвалидам, оставшимся без родителей

Сегодня парламентское большинство в лице фракции «Единая Россия» отказалась поддержать законопроект о выплате детям-инвалидам, оставшимся без обоих родителей, двух пенсий – социальной и по потере кормильца. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции, поддержавшие проект, обратили внимание, что сумма помощи в многократно меньше утвержденной на следующий год нефтяникам.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг отметил, что «единороссы» отказывают в социальной помощи на фоне поддержки выплат нефтяным компаниям, в 1,5 тысячи раз превышающим необходимую для детей сумму. «Речь идет о 2 млрд (рублей) в год. Коллеги, в этом зале принято решение об одобрении отрицательного акциза нефтяным компаниям в размере 3,3 трлн рублей! Это в 1,5 тысячи раз больше, чем сумма, которая здесь нужна. Какие вам еще источники нужны? В 1,5 тысячи раз! Я думаю, что вознаграждение одного члена совета директоров этих крупных компаний, которым вы порадели 3,3 трлн с лишним рублей, хватило бы, чтобы профинансировать все эти нормы… А вы тут рассказываете, что денег нет. Ну как так, коллеги?» – обратился он к депутатам.

«Начинаете рассказывать, чтобы получать ребенку, потерявшему обоих родителей, заслуги перед государством… Какие заслуги у него могут быть? Они у него будут, наверное, если он доживет до того возраста, в котором сможет эти заслуги заслужить. Как он послужит государству? Ему еще вырасти надо, дожить до этого возраста нужно, а вы ему в этом праве отказываете. Тут даже говорить не о чем, нужно просто голосовать за это. А то, что отрицательное заключение правительства – мы будем бороться, будем их убеждать… коллеги, кого убеждать? Голосуете вы, а не правительство. Возьмите и проголосуйте, никого убеждать не надо», – подчеркнул Гартунг.

Депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева со своей стороны назвала причины отказа «единороссов» поддержать законопроект отговорками. «Данный законопроект отвечает принципам справедливости и гуманности, и вообще простого человеческого отношения к детям, которые и так в силу своего состояния здоровья имеют определенные сложности в жизни, а тут еще и теряют родителей. Ну как можно, коллеги? А потом, вспомните, как мы с вами принимали в прошлом году бюджет, Фонд обязательного медстрахования, Соцфонда без учета жителей новых территорий. Я выступала с этой трибуны, указывала на это. Приняли», – пояснила она.

«У нас с вами есть опыт, когда более тяжелые законопроекты вытаскивали, даже меняя концепцию ко второму чтению, а здесь мы говорим о том, что не посчитали, цифры неадекватные, еще что-то такое. Это просто отговорки. Надо поддержать этот законопроект, найдутся деньги. И действительно, коллеги указывают, есть разные источники. Это же дети-инвалиды», – подчеркнула Авксентьева.

В заключительном слове один из авторов законопроекта, депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов отметил, что все озвученные недоработки могут быть исправлены в режиме второго чтения. «Самое главное – хотеть решить этот вопрос. Складывается впечатление, что есть установка не решать по каким-то причинам, не знаю по каким… Что должно произойти, чтобы этот вопрос решился? Просто честно ответьте на этот вопрос. Надо, чтобы другая партия внесла? Давайте внесем от другой партии, давайте решим», – предложит он депутатам от «Единой России».

«Указ президента есть. Слушайте, президент четко говорит – вот есть вопрос, который Дума должна решить. Дума решает. Я специально это не готовил, я вам найду тысячу высказываний президента на этот счет, что надо детей-инвалидов поддерживать и семьи с детьми-инвалидами. Честно говорю, не понимаю, почему этот вопрос не решается, почему встречает сопротивление, надуманные предлоги какие-то. Мы с вами закрываем глаза и отдаем правительству решать вопросы гораздо большего объема по 2-4 трлн и не возникает такой дотошности – а откуда вы тут источники взяли?.. Это как раз те вопросы, которые Дума может диктовать правительству и обязана диктовать. И никакого здесь заблуждения нет, что кто-то на себя одеяло перетаскивает. Мы реально работающий парламент должны быть, а не те, которые просто исполняют здесь картинку, что мы кому-то помогаем – кому нам позволили помочь, мы помогли», – заявил Кузнецов.

Завершающая обсуждение депутат профильного комитета от «Единой России» Светлана Бесараб заявила, что законопроект подготовлен некачественно с большими ошибками. «Выбрана не та категория граждан, на которую предлагается распространить льготу. Счетная палата отмечает, что расчет произведен с учетом не всех категорий граждан, не затронуты новые регионы… Решить этот вопрос достаточно сложно. Мы стараемся его решить грамотно, профессионально, совместно с правительством РФ, рассчитав для того, чтобы в бюджет дефицитный добавить необходимую нам сумму», – пояснила она.

В итоге при 113 поддержавших и одном воздержавшемся законопроект был отклонен в первом чтении под громкие выкрики женщин-депутатов от «Единой России»: «Коллеги, голосуем против».

Москва, Мария Соколова

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