Безнравственная политика: Госдума приняла обращение к ООН и иностранным парламентам в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла обращение к Организации объединенных наций (ООН) и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Депутаты Госдумы призвали незамедлительно «принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке».

Парламентарии полагают, что свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября на больницу в Газе, где погибли сотни мирных граждан, включая женщин и детей. «Неоправданная жестокость и непропорциональное применение силы уже привели к гибели нескольких тысяч человек. Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру», – говорится в обращении Госдумы.

«Решительно осуждаем любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права: использование запрещенных международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, объектам энергетики и водоснабжения, принудительное переселение мирных жителей», – указано в документе.

«Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе. Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией [президента США Джо] Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий», – констатировали российские депутаты.

В Госдуме считают, что лица, виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание. «Ответственность за невосполнимые многочисленные жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе и на американских политиках, игнорирующих консенсусные решения ООН и насаждающих по всему миру «правила» урегулирования политических проблем с позиции силы», – отмечается в обращении.

«Депутаты Госдумы призывают парламентариев стран мира приложить все возможные усилия для прекращения боевых действий в зоне конфликта, организации гуманитарных коридоров, оказания необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших», – подчеркивается в документе.

Москва, Мария Соколова

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