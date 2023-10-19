Ещё одна лазейка для вывоза капитала из России: в Госдуме отменили запрет банкам с базовой лицензией открывать корсчета за рубежом

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о предоставлении банкам с базовой лицензией права открывать корреспондентские счета в иностранных банках на постоянной основе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции отказались поддерживать документ, подчеркнув, что нововведение может стать ещё одной лазейкой для вывода капитала из России.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что данный законопроект требует серьезной антикоррупционной экспертизы. «Станиславский любил фразу: «Не верю». Вот я тоже не верю, потому что, чем больше тумана и секретности, тем больше там ловится рыбки ненадлежащими людьми. Огорчу вас, месяц назад общался с нынешним руководством Счетной палаты и аудиторами. В прошлом созыве с пафосом приняли поправочку в закон о Счетной палате, где якобы разрешили ей проверять деятельность Центробанка. Покажите мне хоть один отчет по контролю каких-то операций в ЦБ. Нет его. Покажите хоть один отчет о проверке в том числе бюджетных средств, которые переводились от Счетной палаты. Его нет. К сожалению, вы мне даже в закрытом режиме не покажете ни одного материала, где финансовый мониторинг тоже обнаружил серьезные нарушения. Поэтому, с нашей точки зрения, вот такие законы, как вы предлагаете, они требуют серьезной антикоррупционной проверки», – пояснил он.

«Здесь вопрос серьезный, потому что корсчета – это в том числе и возможность, как говорят, устроить стиральные машины для вывода капитала. И в данной ситуации вообще надо опыт Маслюкова-Примакова-Геращенко (коалиционное правительство 1998-1999 гг, созданное для вывода РФ из острого экономического кризиса) использовать в этой тяжелой ситуации, чтобы все-таки стабилизировать рубль, поднять его курс. Президент говорит, давайте в валютах меняться с китайцами, индусами, а в это время ЦБ берет и в два раза опускает курс рубля. С нашей точки зрения, это не способствует ни одному позитивному фактору, как бы вы нас не убеждали», – констатировал парламентарий.

«Попросил бы ко второму чтению представить результаты действенности этих временных корсчетов – сколько денег, куда, на что и насколько они вернулись товарной массой или станками или чем-то назад. В закрытом режиме готовы ознакомиться. Но с моей точки зрения, не всегда то золото, что блестит. И в данной ситуации возможно, что это лазейка очередная узкой группы ограниченных лиц для вывоза капитала. Мы не можем поддерживать такой непрозрачный закон», – заключил Коломейцев.

Тем не менее, законопроект был принят в первом чтении. Документ полностью исключает запрет на открытие банком с базовой лицензией корреспондентских счетов в иностранных банках, который после введения санкций в 2022 году был приостановлен до конца этого года. В пояснительной записке отмечается, что эта мера позволяет клиентам таких банков, которые обслуживают в основном экспортные операции, оперативно проводить расчеты с зарубежными контрагентами.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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