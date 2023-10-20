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Пятница, 20 октября 2023, 17:20 мск

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Программа «Жилье для молодой семьи» катастрофически недофинансирована

Госпрограмма «Жилье для молодой семьи» катастрофически недофинансирована. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, снижение финансирования по сравнению с планом «неправильным и недопустимым».

«Мы бьемся сейчас за одну статью [в проекте нового трехлетнего бюджета] – по молодой семье. Надеюсь, нам удастся отыграть эту историю, потому что мы считаем, что это неправильно, недопустимо», – сказала Кузнецова, слова которой цитирует «Дума-ТВ».

При этом вице-спикер Госдумы обратила внимание на проблему очередей молодых семей. «У нас, к сожалению, молодые семьи выбывают из очереди, не успевая получить жилье до 35 лет. И очень хочется, чтобы такие программы не превращались в профанацию», – подчеркнула парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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