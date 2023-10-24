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Суббота, 28 октября 2023, 02:32 мск

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Госдума потребовала остановить блокаду Кубы со стороны США

Сегодня Госдума единогласно приняла обращение к участникам 78-й сессии Генассамблее ООН и парламентам стран мира о необходимости прекращения блокады Кубы со стороны США.

«В результате организованной США экономической, торговой и финансовой блокады в Республике Куба сложилась сложная экономическая и гуманитарная обстановка, которую усугубляют последствия ряда природных и техногенных катастроф. Незаконные действия американских властей в отношении народа Республики Куба негативно отражаются на его благополучии, ставят под угрозу право на достойное существование миллионов кубинцев», – говорится в обращении Госдумы.

Депутаты подчеркнули, что санкции США в отношении Кубы носят экстерриториальный характер и призвали Генассамблею ООН, парламенты стран мира осудить такие действия Вашингтона и содействовать «немедленному и полному прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба, организованной руководством США и ставшей способом многопланового давления на кубинский народ».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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