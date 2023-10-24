Минкульт РФ помогает взращивать «пятую колонну» – депутат Госдумы

Великобритания продолжает взращивать в России «пятую колонну», склоняя россиян к предательству в условиях специальной военной операции (СВО). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом политик обвинил министерство культуры РФ в содействии антироссийской политике.

«(Фильм) «Игры шпионов» в 2021 году получил разрешение на прокат в России и транслировался во всех кинотеатрах… Якобы правдивая история, снятая в Британии, превращает Пеньковского в образе спасителя, который вместе с западными разведками предотвратил Карибский кризис. Авторы картины не просто извращают исторические факты, они на уровне подсознания дают совсем другой посыл, что оказывается ради высших идеалов можно предать Родину… В условиях СВО через этот фильм предлагают повторить подвиг Пеньковского сдать своих товарищей и выступить против своей страны», – подчеркнул Луговой.

Парламентарий обратил внимание, что в фильме показана «ложь от первого до последнего слова». «Олег Пеньковский передал в пользу США и Великобритании важнейшую информацию о советском ядерном потенциале. Трудно найти другого такого предателя с таким ущербом. Уголовное дело Пеньковского было настолько резонансным, что его имя стало нарицательным… И вот это непотребство крутится в стране», – констатировал депутат.

«В 2021 году я обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой внимательно разобраться в этой ситуации и отозвать прокатный фильм «Игры шпионов». Сожалею, что тогда не довел дело до конца. Получил ответ. Оказывается, по мнению Минкульта, основными условиями выдачи прокатного удостоверения являются определение возрастной категории, отсутствие в фильмах материалов, содержащих информацию о наркотиках, терроризме, экстремизме, порнографии и так далее… Не пытаюсь наехать на Минкульт. Дело в том, что все законы в этой области до сих пор те самые, которые были прежде, а мир поменялся», – пояснил Луговой.

Вместе с тем парламентарий привел в пример политику Китая в этой области, который «не стесняется подвергать жесточайшей цензуре американские киноленты – причем, они это делают на киностудии в Голливуде». «Англичане и американцы и не думают останавливаться на достигнутом. Они как работали, так и продолжают работать. Вчера во всех СМИ мы видели заявления, которые были сделаны в американской газете «Вашингтон Пост» о том, что ЦРУ и английская разведка имеют непосредственное отношение к многочисленным убийствам и терактам на территории России», – отметил он.

«Англичане предпочитают воспитывать в потенциальных колониях собственных вассалов, через мелкое сито отсеивают кандидатов, берут лучших из тех, кто глотает нужную информацию. В них вкладываются стипендии, гранты, стажировки. В 2023 британская стипендиальная программа «Чивнинг» объявила о наборе участников из РФ. Заявляется о полном покрытии затрат на обучение в любом вузе Великобритании. Набор до 7 ноября 2023 года. У этих ребят есть ещё неделя. Если вы думаете, что сотрудники посольств за ними бегают – ничего подобного. Бегает та самая «пятая колонна», которая взращивалась 30 лет. А потом они приедут оттуда и будут работать в муниципальных учреждениях, госкомпаниях, в исполнительной и законодательной власти. Уже никто давно не охотится ни за какими секретами, это все в прошлом», – заявил Луговой.

Парламентарий также вновь обратился к министерству культуры РФ с просьбой пересмотреть условия выдачи прокатных лицензий и отозвать ее у фильма «Игры шпионов». «Хочу вспомнить цитату Гюго. Думаю, сейчас представители Британского посольства – поверьте мне, я знаю – внимательно слушают нас. Так вот, обращаюсь к этим негодяям: «Вы, нация, которая поедает другие народы. В своей политике и философии, в своем искусстве прибрать к рукам колонии и целые народности, в ремеслах и промышленности, в своем умении причинять другим зло, приносящее вам выгоду, вы ни с кем не сравнимы», – заключил Луговой.

Москва, Мария Соколова

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