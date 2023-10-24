российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума приняла новый антиколлекторский законопроект

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который предоставляет Федеральной службе судебных приставов право запрашивать у операторов связи данные о телефонных звонках, чтобы привлекать коллекторов к ответственности за нарушение правил общения с заемщиками.

Как пояснили в Госдуме, примерно 60 % нарушений допускаются при взаимодействии с должниками посредством телефонной связи. Речь идет о звонках родственникам и коллегам заемщиков, и в нерабочее время, в том числе по ночам.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Это издевательство»: в Госдуме назвали Центробанк РФ «опасным иноагентом» / Центробанк повышением ставки подал негативный сигнал – глава комитета Госдумы / «Это саботаж и безобразие!..» Зюганов заявил о бюджетной блокировке поручений Путина / Бюджет стагнации: правительство РФ создает риски повышения уровня бедности россиян / Победа или тупик? Госдума одобрила проект федерального бюджета в первом чтении / Силуанов заверил, что Минфин РФ не следует рекомендациям МВФ / В Госдуме предложили не платить маткапитал матерям старше 30 лет / Госдума продлила «заморозку» советских вкладов до 2027 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Госдума,