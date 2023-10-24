Госдума приняла новый антиколлекторский законопроект

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который предоставляет Федеральной службе судебных приставов право запрашивать у операторов связи данные о телефонных звонках, чтобы привлекать коллекторов к ответственности за нарушение правил общения с заемщиками.

Как пояснили в Госдуме, примерно 60 % нарушений допускаются при взаимодействии с должниками посредством телефонной связи. Речь идет о звонках родственникам и коллегам заемщиков, и в нерабочее время, в том числе по ночам.

Москва, Светлана Антонова

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