Механизм унижения: в Госдуме заявили о дискриминации всех россиян через пенсионную систему

Работающие россияне подвергаются дискриминации в условиях встроенного в пенсионную систему механизма занижения будущей пенсии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление прозвучало сегодня на пленарном заседании Госдумы при принятии в первом чтении законопроекта о повышении размера выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, а также увеличения стоимости пенсионного коэффициента. Все депутаты поддержали документ, подчеркнув, что лучше хоть что-то, чем ничего, но жизнь пенсионеров такие решения особо не улучшат. При этом в «Единой России» признались, что повешение пенсий может обеспечить только очередной виток инфляции.

Во время обсуждения законопроекта развернулась бурная дискуссия о пенсионной системе. В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил особое внимание на, по его выражению, глупое и несправедливое решение 8-летней давности – отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам. «Такое решение не только несправедливо, но оно и с экономической точки зрения абсурдно. Я подсчитал: получая 30 тысяч (рублей), пенсионер заплатит в Социальный фонд больше, чем если бы он просто получал индексацию своей пенсии. Получается мы своим решением вынудили 8 млн человек бросить работу, не платить налоги. И мы им не доплачиваем сумму меньшую, чем они бы вернули в бюджет, работая. Вдумайтесь сами. В чем экономический смысл? Уже не говоря о том, что в добавленной стоимости доля зарплаты составляет не более 25%. Если вы посчитаете какую добавленную стоимость они заработают и создадут для страны, то это несколько триллионов рублей в год. А если мы посчитаем, сколько с добавленной стоимости в налоговую систему отчисляется, а это примерно 40-45%, то вы получите, что эта индексация пенсий работающим пенсионерам четырежды вернется в бюджет. То есть четыре раза будет окупаться. Спрашивается, когда в стране не хватает рабочих рук, может пора уже отменить это глупое и несправедливое решение?» – заявил Гартунг.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны подчеркнул, что нынешнее повышение пенсий вновь не опередит инфляцию: «В лучшем случае, мы догоняем инфляцию сегодняшним законом». «За все эти годы (с начала пенсионной реформы в 2018 году) отношение средней пенсии к средней зарплате падало и будет падать на протяжении ближайших трех лет. Несмотря на ратификацию нами дополнительных положений, которые мы накануне пенсионной реформы ратифицировали и говорили о том, что средняя пенсия в РФ должна равняться 40% средней зарплаты. И это соотношение падает постепенно. Было 34%, потом 32% и в ближайшую трехлетку упадет, возможно ниже 30%», – пояснил он.

«Несмотря на то, что прожиточный минимум сегодня не прикреплен к потребительской корзине, даже по отношению к этому расчетному прожиточному минимуму реальный размер средней пенсии будет падать. Это говорит о том, что наши пенсионеры за эти 5 лет не стали не только богаче, они стали еще беднее, и станут ещё (беднее) на протяжении ближайших трех лет», – констатировал Куринный, обратив внимание, что «сегодняшняя пенсия – это возможность нищенского существования».

«Правительство попыткой подмены реальной господдержки в виде реальной пенсии некими дополнительными механизмами: накопительная пенсия, которая провалилась героически, сейчас система долгосрочных накоплений, которые – вы давайте откладывайте, уважаемые будущие пенсионеры, если не хотите на старости лет влачить это нищенское существование… Та политика, которая сегодня проводится в РФ в части снижения реальной покупательской способности госпенсий, того, что заработать пенсию можно только в крайне низких размерах и фактически отказ от роли государства в каком-то адекватном обеспечении наших пенсионеров, он неправильный», – считает Куринный.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева, в свою очередь, заявила, что нынешняя пенсионная система является дискриминацией абсолютно всех россиян. «Пенсионное законодательство, построение пенсионной системы уже вошло в стадию, когда обман общества, обман пенсионеров, уже находится в саморегулируемом состоянии, то есть он самонастраивается. И авторы, и апологеты всей этой системы даже не могут понять, а что вообще происходит. Я уж не говорю о том, что сосчитать некоторые вещи просто не могут. Одну цифру правильно поделить на другую или не знают, что на что делить. То, что идет дискриминация работающих пенсионеров и по индексации, и при расчете, об этом уже говорилось очень много. Но идет дискриминация всех абсолютно людей, будущих и нынешних пенсионеров», – подчеркнула она.

«С 2019 по 2024 год размер взноса, который необходим, чтобы получить один пенсионный коэффициент, увеличился в 1,92 раза, практически в два раза. То есть, чтобы получить 1 пенсионный коэффициент, нужно заплатить в 2 раза больше взносов, чем вы это делали 5 лет назад. Посмотрим, а как же за это время вырастет средняя зарплата, достигнув 80 тысяч в 2024 году? Она вырастет в 1,68 раза. А теперь дальше следите за цифрами: а насколько же выросла стоимость индивидуального пенсионного коэффициента: В полтора раза. Соответственно, это встроенный механизм занижения будущей пенсии по отношению к средней зарплате. И более того, все время снижение того эквивалента пенсионных прав, которые получаются на уплаченные взносы», – уточнила депутат.

Кроме того, Дмитриева обратилась к представлявшей законопроект от профильного комитета депутату от «Единой России» Светлане Бесараб с «задачкой из второго класса». «Если 185 тысяч рублей в месяц дают 10 баллов, то в задачке спрашивается: сколько баллов даст зарплата в 80 тысяч? Когда вы эту пропорцию решите, то выясните, что права я – что это 4,3 балла, а не 5 с лишним, как вы говорили. А 5 с лишним было тогда, когда всю эту систему сделали в 2015 году. Поэтому вся система бальная, которая предполагалось, что она дает осовременивание заработка и пенсий, что это встроенная система, которая все время приводит размер пенсии в относительном выражении к средней зарплате. Ничего подобного! Она приводит по нескольким направлениям к ее постоянному занижению», – пояснила Дмитриева.

Выступая с заключительным словом, Бесараб неожиданно заявила, что рост социальных обязательств может обеспечить только повышение инфляции. «Повышать так, как хотелось бы, ну не получится без дополнительного витка инфляции. Я думаю, что здесь элементарные основы экономики знают все, сидящие в этом зале», – сказала Бесараб.

В итоге законопроект был принят в первом чтении. В частности, документ планирует ввести новый размер фиксированной выплаты в 8 134,9 рубля к страховой пенсии по старости и инвалидности. Сейчас он составляет 7 567,3 рубля. При этом стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с нынешних 123,8 рубля до 133,1 рубля в 2024 году. В пояснительной записке отмечается, что новые нормы направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции.

Предполагается, что с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 млн граждан. Как заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, все необходимые для поддержки пенсионеров средства заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

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