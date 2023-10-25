«На этих двух «подушках» умирает экономика и социальная сфера»: в Госдуме раскритиковали бюджетную политику правительства

Экономика и социальная сфера в России умирают, несмотря на наличие золотовалютных резервов (ЗВР) и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, правительство РФ не решает проблему дефицита бюджета.

«Бюджет всего государства в сумме составляет 66 трлн рублей. Но вот беда, бОльшая часть – 70% достается федеральному правительству, а регионам достается всего 22 трлн рублей – это чуть больше 12% ВВП. На следующий год эта сумма снижается до чуть более 11% при инфляции 5%. Цифры летучие, большие, но самое главное, что в регионах не хватает средств и дефицит бюджета сохраняется. Сегодня социальная сфера в наших регионах разрушается. Особенно страдает здравоохранение – сокращается количество врачей, больниц и ФАПов. Нам пишут люди о том, что на прием к врачу нужно записываться за 3-4 месяца, а к специалистам вообще не попасть», – подчеркнул Арефьев.

Парламентарий также обратил внимание на позицию правительства, представители которого заявляют, что денег нет. «Но деньги-то есть. В принципе, зачем мы до сих пор отчисляем в ЗРВ средства? В прошлом году отчислили $14,5 млрд, в этом году $12 млрд. Но давайте не будем отчислять, у нас треть этих сумм уже отобрали – заморозили, так давайте эти деньги консолидировать в бюджет, тогда хватит и регионам, и федеральному правительству. А зачем нам ФНБ? «Это подушка безопасности», – объясняет [глава Минфина Антон] Силуанов. Но у нас две «подушки безопасности» – ЗВР и ФНБ, который сегодня 13 трлн рублей. Вот на этих двух «подушках» и умирает наша экономика и социальная сфера», – заявил он.

Как считает Арефьев, эти «подушки» лучше убрать, консолидировав все средства в бюджете. «(Это) даст возможность развиваться нашей стране – и социальной сфере, и экономике. Мы много раз говорили, у нас олигархия в прошлом году только получила $150 млрд, в этом году $32 млрд уже получили. Ну давайте обложим их налогом хотя бы в 30%, и эти деньги консолидируем в бюджет. Это будет 2,3 трлн рублей. Большие деньги – хватит на здравоохранение с лихвой. Кроме того, уже о достаточно многих больших источниках мы говорили: об отмене налогового маневра – он принесет огромные доходы в бюджет государства, на вывоз капитала надо 30% пошлины», – предложил депутат.

«К сожалению, правительство не хочет заниматься этими делами. А из-за этого страдают региональные бюджеты, наша социальная сфера, а вместе с ней и народ», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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