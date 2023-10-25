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Суббота, 28 октября 2023, 02:34 мск

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В Подмосковье полиция нашла общежитие с нелегальными мигрантами

В Подмосковье сотрудниками отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан УВМ ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России «Пушкинское» на Центральной улице выявлено общежитие, в котором нелегально проживали иностранцы. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей регионального главка полиции Татьяна Петрова.

«В ходе рейда по информационным учетным базам проверены граждане одной из республик Средней Азии, которые находились в помещении на момент проверки. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации 85 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, 11 иностранцев будут выдворены за пределы страны», – уточнила Петрова.

В настоящее время полицейскими проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление организатора незаконной миграции.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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